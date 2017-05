Cameroun : Amnesty international digère mal l’interdiction de sa conférence de presse à Yaoundé

L’information a fait le tour des réseaux sociaux mercredi 24 mai 2017. Les autorités camerounaises ont interdit une conférence de presse d’Amnesty international. Mécontent, l’organisme a réagi par la suite, via un communiqué de presse. Le contenu du document avec CAMERPOST.

Amnesty dit avoir respecté pourtant la procédure relative à la tenue de l’événement

Les autorités camerounaises ont interdit une conférence de presse d’Amnesty International prévue le matin du 24 mai 2017 dans la capitale Yaoundé. « Les autorités n’ont donné aucun justificatif administratif écrit portant sur l’interdiction de la conférence de presse. Près d’une dizaine d’agents de sécurité en uniforme et en civil ont envahi l’hôtel très tôt dans la matinée demandant aux responsables de fermer la salle », souligne Alioune Tine, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

Il a déclaré que : « l’objectif de cette conférence de presse était pourtant de partager le contenu de plus de 300 000 lettres et pétitions de personnes du monde entier envoyées au président camerounais Paul Biya pour lui demander de libérer trois étudiants condamnés à 10 ans d’emprisonnement, par un tribunal militaire, pour avoir fait circuler une plaisanterie sur Boko Haram par SMS ».

« Une déclaration de réunion en bonne et due forme datée du 18 mai 2017 adressée au sous-préfet de l’Arrondissement de Yaoundé 1 a été déposée par les partenaires d’Amnesty International contre une décharge le vendredi 19 mai dans les bureaux du sous-préfet du même Arrondissement. Le lundi 22 mai, un rappel a été fait. Alors que la loi camerounaise prévoit une déclaration préalable informant les autorités de l’organisation d’une réunion publique, rien ne saurait justifier une telle interdiction », s’indigne Amnesty international.

Appel à la libération des étudiants inculpés par le gouvernement camerounais

D’après Amnesty international, ces étudiants n’ont fait que partager une plaisanterie, et pourtant, avec cette condamnation et cette peine, ils pourraient passer dix ans derrière les barreaux et voir leurs perspectives d’avenir détruites. « Nous nous joignons aux plus de 310 000 personnes dans le monde qui demandent aux autorités camerounaises de libérer ces étudiants, de les autoriser à retrouver leur famille et de leur permettre de réaliser leur rêve de pouvoir continuer leurs études et trouver un emploi », indique Alioune Tine.

