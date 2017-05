Huit mois après le drame qui a causé la mort d’une centaine de personnes selon certains rescapés à Eseka, Paul Biya, le Chef de l’Etat camerounais vient de rendre les résultats de l’enquête tant attendue. Le résumé du communiqué signé de Ferdinand Ngoh Ngoh, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République au sujet dudit accident ferroviaire d’Eseka avec CAMERPOST.

Camrail, le principal mis en cause

A la suite de l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka, le Président de la République Son Excellence Paul Biya, a créé, en date du 25 octobre 2016 une Commission d’Enquête placée sous l’autorité du Premier Ministre Chef du Gouvernement. Cette Commission avait pour missions (i) de déterminer les causes de cet accident et de proposer des mesures pour limiter les risques de survenance d’une telle catastrophe à l’avenir, (ii) d’établir les responsabilités de l’accident et (iii) d’évaluer la gestion de cette catastrophe, de l’assistance aux victimes et de faire toute proposition pertinente y afférente. La Commission d’Enquête a fait appel aux services d’experts internationaux compétents en matière d’accidents ferroviaires. Elle a examiné de manière détaillée un nombre important de rapports et de documents, procédé à de nombreuses auditions et effectué des descentes sur le terrain.

Au terme de ces investigations, la Commission d’Enquête a établi la responsabilité, à titre principal, du transporteur, la société Camrail dans le déraillement du Train Intercity N°152. Le rapport d’enquête a conclu que la cause principale du renversement des voitures dudit train est une vitesse excessive (96Km/h) dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée (40km/h) et qui comprend en outre une forte déclivité et plusieurs courbes serrées. Les raisons de ce dépassement de vitesse sont dues, selon les experts, au non-respect par Camrail, de certaines règles de sécurité.

Le fameux train n°152 présentait de graves anomalies et défaillances

Le communiqué souligne qu’en effet, le train n°152 mis à circulation ce jour-là, présentait de graves anomalies et défaillances notamment : surcharge du convoi et rallonge inappropriée de la rame ; utilisation de voitures de voyageurs dont plusieurs présentaient des organes de freinage défaillants; utilisation d’une motrice dont le freinage rhéostatique était hors de service ; absence de vérification sérieuse de la continuité du freinage de la rame avant son départ de Yaoundé ; refus de prise en considération, par la hiérarchie de Camrail, des réserves émises par le conducteur du train du fait des anomalies et défaillances précitées.

La Commission d’Enquête a également conclu que l’action des services de l’Etat, en matière d’organisation des opérations de secours en cas de survenance d’une catastrophe, doit être renforcée pour une plus grande réactivité, une plus grande cohérence et une plus grande fluidité, en vue d’une meilleure prise en charge des victimes.

