Les bons tuyaux pour faire du bon safari en Afrique

Pour se dépayser et changer la routine des vacances, faire du safari en Afrique est le Graal des aventuriers. La réalisation de ce rêve, consistant à côtoyer les animaux dans la nature, nécessite cependant de respecter certaines règles. CAMERPOST vous donne ses conseils.

Tout ce qu’il faut savoir en safari

Un safari se déroule généralement dans un endroit au climat aride. La saison des pluies est idéale pour un peu moins de chaleur. Il convient alors de commencer le safari en « game drive », dans un parc national, très tôt dans la matinée. Le « night drive », par contre, permet de voir les animaux quand ils chassent dans la nuit. En 4×4, il est judicieux d’en choisir un offrant une bonne visibilité – avec des sièges surélevés par exemple. Il ne faut pas oublier ses jumelles et l’appareil photo muni de bon téléobjectif. Il est aussi impératif de respecter les consignes de sécurité comme ne jamais descendre du véhicule, ni même de se lever sans l’autorisation du guide entre autres. Un homme armé d’un fusil vous accompagnera toujours tout au long de votre safari.

Où peut-on faire du safari en Afrique ?

Le Botswana, en Afrique centrale, est réputé être le pays le plus riche en faunes et en flores. Ce pays propose plusieurs activités dans ses parcs comme le Delta Okavango ou le parc National Chobe, idéal pour rencontrer un de ses 120 000 éléphants. La Tanzanie, en bordure de l’océan Indien promet de découvrir les écosystèmes les plus divers et de rencontrer des lions, léopards, buffles, rhinocéros ou encore chimpanzés, dans l’une de ses trois réserves naturelles, le Cratère Ngorongoro, le parc National du Lac Manyara et le parc National Tarangire . La Namibie recèle encore en son sein des animaux en voie de disparition comme des rhinocéros noirs, le guépard et l’impala à voir à l’Etosha National Park. L’Afrique du Sud n’est pas en reste avec l’éternel conquête des « Big Five ».

