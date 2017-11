Bénin : le gouvernement dote le ministère des Affaires étrangères d’un système de communication diplomatique plus efficace

(Agence Ecofin) – Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin sera bientôt doté d’un système de communication diplomatique plus efficace. L’outil qui doit améliorer son interaction par voix, données et vidéo avec les représentations diplomatiques nationales à l’étranger; sécuriser les données diplomatiques du pays, entre dans le cadre du projet d’informatisation et de dématérialisation de l’administration publique. Sa réalisation a été décidée par le gouvernement, réuni en conseil des ministres le 22 novembre 2017 sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon.

Au-delà de l’amélioration des capacités de communication du ministère, le nouveau système devrait également contribuer à faire chuter de 30 à 70% ses dépenses en communication. Toujours dans l’optique d’améliorer le rendement du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération via les technologies de l’information et de la communication, le gouvernement a également décidé d’initier une mission de traitement physique et numérique des archives des postes diplomatiques et consulaires de la République. L’objectif est de sécuriser et de sauvegarder ces documents sensibles qui constituent la mémoire des relations entre le pays et ses partenaires. La première phase de cette mission portera sur neuf postes diplomatiques.

Le gouvernement a instruit le ministère de l’Economie et des Finances de mettre à la disposition du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, toutes les ressources nécessaires au succès de ces deux chantiers.