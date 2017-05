Ces associations au service de l’éducation des enfants africains

Depuis plusieurs décennies, de nombreux enfants africains ne pouvaient avoir accès à l’éducation. Heureusement, depuis 2015, les choses ont changé, grâce notamment à l’intervention de nombreuses associations qui œuvrent pour l’éducation des enfants africains. Une analyse plus approfondie des faits avec CAMERPOST.

Un effort particulièrement apprécié par la Banque mondiale

Au cours de l’année 2000, un rapport de l’institution financière demandait si « les enfants d’Afrique ont-ils tous les mêmes chances ? ». Résultat, en 2015, il s’est avéré que les inégalités ont diminué chez les enfants d’Afrique subsaharienne. La Banque Mondiale a particulièrement apprécié le fait que l’accès des enfants aux établissements scolaires en Afrique a beaucoup augmenté. Certes, de nombreux efforts restent à faire, mais le rapport est plus qu’encourageant concernant l’avenir de ses enfants. Ce bailleur de fonds invite donc tous les pays africains à continuer d’œuvrer pour une prospérité partagée, afin d’obtenir une croissance économique stable au cours des années à venir. La Banque mondiale a tenu à rappeler que les actions ciblées sur l’enfance ne peuvent être que bénéfiques sur le long terme.

Un rôle non négligeable des associations

Conscient de l’importance de l’éducation dans l’avenir d’un pays, de nombreux gouvernements avec l’aide de la société civile ont pris des initiatives pour développer l’éducation et la culture sur tout le continent. C’est notamment le cas du Cinéma Numérique Ambulant (CNA), un groupement d’association mettant à disposition 15 unités mobiles de projection dans de nombreux pays d’Afrique. On peut également citer le groupement collectif ATD Quart Monde, dans la raison sociale est de lutter contre la pauvreté dans 4 continents. Ses principales actions consistent à promouvoir l’accès au savoir et à la culture, l’engagement citoyen, l’éducation à la paix ainsi que la formation à l’expression publique. À l’échelle mondiale, le Fonds de la Société Civile pour l’éducation a été créé, pour qu’un plus grand nombre d’enfants puisse avoir accès à l’éducation. Le CSEF apporte sa contribution et soutient les actions de la société civile qui tendent à développer l’éducation dans près de 60 pays en développement.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite