Algérie : 412 Algériennes dans le Guinness Des Records

De nombreux exploits sportifs laissent des souvenirs indélébiles dans leurs disciplines respectives. Pour autant, les records ne sont pas uniquement réservés au monde du sport. C’est d’ailleurs, dans ce but que fut créé le Guinness des Records. Ayant mis l’Algérie à l’honneur cette année, CAMERPOST revient sur cette consécration.

Guinness des records : l’Algérie de nouveau dans le palmarès.

Au cours de l’année 2004, l’Algérie a déjà été inscrite dans le livre Guinness des records. Cette reconnaissance a été attribuée pour l’élaboration du plus grand couscous jamais réalisé : 6 tonnes. Cette fois, ce pays du Maghreb a été couronné pour des prestations de nettoyage. En effet, 412 Algériennes se sont vues inscrites dans ce prestigieux document pour avoir battu le record du plus grand nombre de personnes lavant la vaisselle de façon simultanée. Cette performance a été réalisée dans le cadre d’un repas de charité offert à Alger par une marque de liquide vaisselle, de détergents et de cosmétiques. Ces 412 Algériennes ont donc mis fin au précédent record détenu par des Philippines. Ces dernières étaient au nombre de 300 à avoir fait la vaisselle simultanément, au cours d’un événement réalisé sur l’initiative d’un fabricant de produits ménagers. À noter toutefois qu’aucun individu de la gent masculine ne s’est tenté à cet exercice ménager.

Le Guinness des records : le concept

Le concept du livre Guinness des records a vu le jour en octobre 1955. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été trouvé de manière tout à fait anodine. En effet, au cours d’une partie de chasse, Sir Hugh Beaver, initiateur de l’idée, a été impressionné par la vitesse d’un oiseau qui passait par là. C’est alors qu’avec un groupe d’amis, il a décidé de recenser tous les animaux les plus rapides, les plus lourds, et d’une manière plus générale, les plus remarquables. Depuis, le livre Guinness des records se veut être le document de référence qui collectionne les recors du monde reconnus de manière internationale, aussi bien au niveau des prouesses humaines que naturelles. Le livre est mis à jour et édité chaque année.

