Afrique et traditions : le témoignage d’une survivante du « Punishment Island » en Ouganda

Au début du siècle dernier, la tradition ougandaise voulait que les filles célibataires et enceintes soient envoyées sur la tristement célèbre « Punishment Island ». Sans eau ni nourriture, elles y étaient condamnées à mourir. Le témoignage d’une survivante sur CAMERPOST.

La punition de la honte

Dans la tradition ougandaise du 20è siècle, les jeunes filles enceintes et sans époux faisaient la hantise de leurs familles. Prédestinées à être échangées vierges contre du bétail, les jeunes filles enceintes et non mariées constituaient une richesse perdue pour leurs parents. Déshonorés et sans avoir la chance d’enrichir un jour leurs cours de quelques pièces de bétail, ils envoyaient leurs filles mourir sur une île perdue au milieu du lac Bunyonyi appelée « Punishment Island ». Sans nourriture ni eau, ni abri, les filles mourraient au bout de quelques jours seulement. Nombreuses sont celles qui y ont laissées la vie, mais Mauda Kyitaragabirwe, elle, a survécu et témoigne encore aujourd’hui.

Âgée d’environ 12 ans à l’époque, Mauda a été condamnée par sa famille dans les années 1920. Et c’est son frère qui l’a emmené, sans scrupule, sur l’île dont personne ne revient jamais. Là-bas, Mauda est restée 4 longues nuits marquées par le froid et la souffrance. Son bébé ? Elle l’a très rapidement perdu. Son sauveur arriva, alors qu’elle entamait son 5e jour d’exil. Il s’agit de James Kigandeire, un pécheur qui souhaitait l’emmener chez lui pour l’épouser. Après quelques minutes d’hésitation, elle est repartie avec lui, se maria et donna naissance à 3 filles et 3 garçons.

Sa vie d’aujourd’hui

Désormais âgée de 106 ans à peu près, Mauda Kyitaragabirwe a aujourd’hui fait la paix avec elle-même et sa famille. La prédominance du christianisme ainsi que le renforcement de l’influence du gouvernement dans la région ont eu raison de cette pratique. Mère de famille, elle a aimé son époux jusqu’en 2001, année durant laquelle, il la laisse pour aller dans l’autre monde. Même si elles ont souffert, Mauda comme d’autres filles, condamnées sur l’île, se réjouit d’avoir pu être sauvée pour connaître l’amour. Dernière survivante toujours en vie, elle est la seule à pouvoir témoigner auprès des touristes et des visiteurs de cette pratique d’une autre époque.

