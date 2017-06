L’Afrique hors des sentiers battus avec une campagne promotionnelle

MyChicAfrica est une campagne promotionnelle pour l’Afrique lancée par les groupes AccorHotels et Air France. Ce projet permet aux touristes de découvrir un autre visage du continent africain loin des conflits et des catastrophes naturelles. CAMERPOST vous donne plus de détails sur cette campagne pour l’Afrique hors des sentiers battus.

L’idée de base de la campagne promotionnelle pour l’Afrique hors des sentiers battus

Ce projet des groupes AccorHotels et Air France a comme objectif de dévoiler les faces cachées de l’Afrique. Ce groupe veut dévoiler aux touristes une Afrique moderne et chic loin des guerres et de la famine.

Pour parvenir à cet objectif, AccorHotels s’est associé avec Air France en vue de promouvoir les merveilles de l’Afrique. Ces deux grandes marques mondiales en matière de voyage chic utilisent une campagne 100% digitale pour inciter les touristes à visiter le continent africain.

Cette campagne promotionnelle de l’Afrique hors des sentiers battus dépend en partie du travail fourni par les ambassadeurs et les influenceurs qui ont pour mission de parler de leur ville de résidence à d’autres influenceurs de la diaspora et d’inviter ces derniers à visiter leur ville. Ils proposeront une expérience de voyage sur-mesure pendant 48 heures.

Afrique hors des sentiers battus: un projet intéressant

Cette campagne promotionnelle doit découvrir les endroits chic dans chaque ville. La visite de l’Afrique hors des sentiers battus a commencé en Côte d’Ivoire avec la styliste ivoirienne Loza Maleombho. Elle a invité son ami l’humoriste Dycosh dans la capitale ivoirienne Abidjan.

La styliste Loza Maleombho a montré au comédien Dycosh le chic à l’ivoirienne en passant par le cinéma, l’art contemporain, la photographie et la nature. Le comédien a aussi goûté à la gastronomie locale.

Ce projet MychicAfrica va encore s’étendre dans d’autres villes de l’Afrique. Prochainement, Dakar sera à l’honneur. À la fin de l’année, l’artiste photographe sénégalais Siaka se chargera de montrer sa ville à un influenceur de la diaspora.