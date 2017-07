En Afrique, quels pays attirent le plus les investisseurs ?

De nombreux pays d’Afrique séduisent les investisseurs. Le cabinet d’audit Ernst & Young a publié l’édition 2017 de l’indice d’attractivité de l’Afrique. Tous les détails de cette publication sur CAMERPOST.

Le Maroc figure en première place des pays les plus attractifs pour les investisseurs

L’AAI, l’Africa Attractiveness Index, a permis d’établir, en 2017, le classement des 25 pays les plus attractifs en terme d’investissements directs étrangers. Cet indice, mis en place en 2016, a pour fonction de mesurer l’attrait relatif des investissements de 46 économies du continent africain sur 50. D’après le cabinet d’audit Ernst & Young, le Maroc est en tête du classement en détrônant l’Afrique du Sud. Actuellement l’Afrique du Sud se retrouve en troisième place, derrière le Kenya. Le royaume chérifien a réalisé l’exploit de passer de 5 projets d’investissements directs étrangers en 2014 à 14 en 2016. Malgré le printemps arabe, le Maroc a su séduire les investisseurs grâce à une administration fiable, selon l’édition publiée par Ernst & Young.

Qu’en est-il des autres pays ?

Le marché de l’Afrique francophone est en plein essor. Actuellement, le Sénégal occupe la 9e position et la Côte d’Ivoire la 7e. Bien que le Sénégal connaisse une stagnation en terme de nombre de projets, le pays a tout de même réalisé de bons résultats en 2016. De son côté, la Côte d’Ivoire a progressé de 21,4 % en investissement de capitaux selon le rapport du cabinet. L’Égypte est descendue de 8 places et la Tunisie de 5 places. Tout comme l’Éthiopie, le Bénin a perdu 6 places au classement. L’Uganda et la Tanzanie ont également réalisé de belles performances en gagnant 7 places au classement. D’après l’étude menée par Ernst & Young, les grandes économies d’Afrique ont gagné la confiance de plus d’investisseurs étrangers, en 2016. Les marchés du Nigéria, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Maroc et du Kenya ont bénéficié de plus de 58 % des projets d’investissements directs étrangers.

