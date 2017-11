Afrique du Sud: Adapt IT Holdings entame l’acquisition de CDR Live Ltd pour 3,08 millions $

(Agence Ecofin) – Adapt IT Holdings, société sud-africaine spécialisée dans la fourniture de solutions TIC, a entamé la procédure d’acquisition de la compagnie de logiciels et de solutions télécoms CDR Live Limited. La transaction qui porte sur quatre accords: la prise de contrôle totale des activités de CDR Live et du capital social émis; des parts de ses actionnaires dans LGR Analytics, de sa filiale LGR Afrique du Sud et LGR Australie, est indivisible.

La valeur de l’opération est estimée à 42,8 millions de rands (3 080 000 dollars US. L’argent devra être versé au plus tard le 31 janvier 2018. D’après Eversheds Sutherland (SA) Incorporated, conseiller juridique d’Adapt IT Holdings, un éventuel supplément financier, qui sera déterminé en fonction du rendement de l’entreprise pour l’exercice débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2018, pourrait être payé. Pour ce qui est de LGR Analytics, le supplément financier sera déterminé en fonction du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) réalisé par l’entreprise au plus tard le 30 juin 2018.

A travers l’acquisition de CDR Live et de ses filiales, Adapt IT Holdings va accroître et diversifier ses revenus. La société va bénéficier des devises fortes provenant des clients situés en dehors de l’Afrique du Sud et étendre sa présence dans de nombreux pays africains et en Australie, via le secteur des télécommunications dans lequel opère LGR.