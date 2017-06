Accès aux lunettes en Afrique : le réseau de boutiques d’optique « Envie d’y voir »

Jimmy Adjovi-Boco, le professionnel du football se lance divers défis dans le monde socio-économique. Après une initiative tournée dans ce sens, notamment de son engagement pour le club de formation des Diambars au Sénégal, il lance avec ses partenaires, un projet tourné dans un magasin d’optique pour l’Afrique. Détail sur CAMERPOST.

Un projet pour un besoin réel

L’ancien joueur de la Ligue 1 se lance un challenge dans le monde de « la vue ». Au mois de mai dernier, il a inauguré, dans la capitale ivoirienne une de ses premières boutiques « Envie d’y voir ». Ce magasin de lunettes est la concrétisation de son projet socio-économique, dans le but de permettre à « tout le monde » de se procurer des lunettes qui leur sont compatibles. L’idée est de donner cette faculté pour des verres de qualité, même à ceux qui ont des revenus modestes. En effet, sur un et demi milliard de personnes avec un problème de vue dans le monde, 90 % environs se trouvent dans les pays en développement, notamment sur le continent africain. Pour financer ce projet, Jimmy Adjovi-Boco a eu a priori recours à la « love money », autrement dit, à ce mode de financement faisant appel à des amis. Ce n’est qu’après qu’une banque s’est alliée à la cause.

Côte d’Ivoire un précurseur

La première boutique se trouve implantée dans le quartier d’Adjamé à Abidjan. La Côte d’Ivoire est le premier bénéficiaire du projet pour différentes raisons. La première est la nationalité du principal collaborateur sur le projet, Couassi-Blé qui de plus a des connaissances assez poussées sur les besoins et les problèmes locaux en matière de lunette et enfin, pour une question d’ordre économique, car le pays est la capitale économique de l’Afrique francophone. La prochaine destination se tourne vers le Sénégal, lieux où Jimmy Adjovi-Boco trouve plus facile la réalisation de son projet grâce au premier projet déjà réalisé des Diambars. Un projet déjà mis sur peis en matière de sport et d’éducation.

