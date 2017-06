262 milliards de la Banque mondiale pour l’élevage et l’électricité

La Banque mondiale a accordé deux prêts de 262 milliards de FCFA au Cameroun pour le développement de ses secteurs de l’élevage et de l’électricité, a-t-on appris jeudi auprès des services du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.

Doté de 60 milliards de francs CFA, le premier accord de financement est destiné à l’amélioration et à la modernisation du Projet de développement d’élevage (PRODEL) pour une durée de six ans.

Il s’agit, pour le pays, de renforcer ses capacités de production et de commercialisation dans le secteur de l’élevage, non seulement pour assurer une autosuffisance alimentaire à l’intérieur du pays en matière de production animale, mais également lui permettre d’exporter ses produits non dans la sous-région Afrique centrale et au Nigeria voisin où la demande est très élevée.

Quant au second accord de financement à hauteur de 202 milliards de francs CFA, il est destiné au renforcement, à l’extension, à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures dans le secteur d’électricité.

© CAMERPOST avec APA