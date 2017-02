Yaoundé – Washington : la continuité

Le Président de la République, S.E.M. Paul BIYA a reçu en audience ce jeudi 02 février 2017, au Palais de l’Unité, l’Ambassadeur des États-Unis au Cameroun S.E. Michael Stephen HOZA. Parmi les sujets abordés au cours de cet entretien la poursuite de la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme, et la gouvernance économique au Cameroun.

En livrant à la presse la substance de cet entretien, après une heure et demie d’échange, Stephen HOZA a indiqué que la réussite du partenariat sécuritaire entre le Cameroun et les États-Unis, dans la lutte contre Boko Haram ainsi que des succès engrangés sur le terrain par les forces de défense camerounaises ont été évoqués. Michael Stephen HOZA a aussi saisi cette occasion pour présenter ses sincères condoléances au Président Paul BIYA, suite au crash d’hélicoptère du 22 janvier 2017, ayant entrainé le décès du Général Jacob Kodji et ses camarades d’arme.

S’agissant de la coopération bilatérale Cameroun-USA, dans un contexte marqué par l’avènement d’un nouvel exécutif aux États-Unis, Stephen HOZA a déclaré que stratégiquement, il est impératif que le Cameroun et les États-Unis scrutent ensemble de nouveaux domaines de coopération.

Au plan politique, l’hôte du Palais de l’Unité a déclaré que le Chef de l’État et lui ont convenu que la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et le dialogue sont les leviers essentiels pour assurer un avenir radieux à tous les camerounais.

En matière de gouvernance économique, l’ambassadeur américain s’est félicité des retombées de la lutte sans merci engagée par les pouvoirs publics contre la corruption. Depuis lors, le climat des affaires attire de plus en plus d’investissements étrangers.

Source : © PRC