Voyage et découvertes : le Cap Vert, une perle de l’Océan Atlantique

Paradis ensoleillé se déployant au large des côtes Ouest africaines, le Cap-Vert séduit les voyageurs passionnés de nature. CAMERPOST vous en dit plus sur cet authentique joyau de l’Océan Atlantique.

Le Cap Vert, une destination melting-pot

Verdoyant et désertique, montagneux avec des paysages érodés, carrefour multiculturel entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique Latine, le Cap-Vert est un véritable melting-pot. Partez pour un voyage inoubliable alliant culture authentique, dépaysement et nature préservée. Dansez ainsi sur des airs de coladeira, goûtez au cahupa, une sorte de ragout ou écoutez la morna, la musique connue à travers le monde entier. Le Cap Vert, scindé en dix îles d’origine volcanique, offre une diversité de couleurs et de paysages uniques à découvrir via des randonnées. Avec ses îles contrastées, ses paysages maritimes uniques, ses plaines fertiles et verdoyantes, ses villages pittoresques, ses maisons colorées et ses montagnes escarpées, cette destination est propice au dépaysement. Bénéficiant d’une température agréable à longueur d’année, le Cap-Vert offre une large palette d’activités maritimes, à l’exemple de la pêche au gros ou la plongée sous-marine. Explorez particulièrement les fonds marins de l’île Santo Antao, richement colorés de poissons tropicaux et atlantiques, de tortues ou de raies mantas.

Évasion sur quelques îles du Cap-Vert

Les îles volcaniques de l’archipel ont chacune leurs spécificités. Chaque île est en effet un véritable kaléidoscope de couleurs, allant de la végétation luxuriante des plaines à l’eau bleu azur de l’océan, le tout réchauffé par le soleil omniprésent. São Tiago, la plus grande île du Cap-Vert, est une première escale intéressante. Flânez dans le centre-ville de Praia, la capitale de l’archipel, qui séduit pour son port. Sal est une autre destination prisée de l’archipel. Cette ville est reliée à Praia par les ferries. À Espargos, le village principal, vous aurez l’occasion de goûter à des plats emblématiques du pays. Après São Tiago, découvrez São Vicente, la deuxième île la plus importante de l’archipel. Arrêtez-vous à Mindelo, connue pour son aura culturelle et son dynamisme.

