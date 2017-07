Volleyball – World Grand Prix 2017: Le Cameroun a été battu par le Venezuela (0-3)

Le Cameroun a été battu par le Venezuela (3-0) samedi à Yaoundé lors de la deuxième journée de la world grand prix de voleyball dames qui s’est ouvert vendredi dans la capitale cameraounaise.

Les camerounaises espéraient aligner une 2è victoire de rang après celle devant l’Algérie. Mais elles ont dû déchanter. Ce samedi contre le Venezuela, le début a été très poussif. Malgré une bonne défense, l’équipe du Cameroun a de gros en attaque. En plus, Christelle Nana et ses coéquipières commettent un nombre incalculable de points. Notamment à cause des choix de le centrale, Laetitia Moma. Le contraire des vénézuéliennes très solides défensivement et efficaces sur le plan offensif. Presque sans trembler, les visiteuses enlèvent le premier set en à peine trois quarts d’heure (19-25).

La 2è manche commence comme la première. Le Venezuela mène rapidement grâce notamment à Shirley Florian et Luz Delfines. Mais les camerounaises résistent bien. Pour cela elles peuvent s’appuyer sur la capitaine Christelle Nana, qui, à elle seule sonne la révolte. Pourtant, la décision du set se fera au moment où le Cameroun doit égaliser à 20. Certainement épousée par ses efforts, Nana manque son tir. Les vénézuéliennes n’en demandaient pas tant. Elles s’imposent encore (22-25).

Le match est plié. La dernière manche ne sera qu’une formalité. Les camerounaises n’y sont plus. Absentes à la réception, elles manquent de lucidité même au service. Et le Venezuela s’impose assez facilement (15-25. Le Cameroun grille une carte et se met la pression avant d’affronter dimanche la France qui a disposé de l’Algérie en trois petites manches 3 sets à 0 (25-11 ; 25-19 ; 25-19).

source : laminute.info