Comment vivre avec l’Hypertension artérielle au Cameroun

C’est l’une des raisons qui justifient la tenue du 24 au 28 juillet 2017 des Journées portes ouvertes à l’hôpital de district de la Cité des palmiers à Douala. Un événement qui attire une foule immense de ce côté de la cité économique. Le point avec CAMERPOST.

Combattre un tueur silencieux

L’hypertension artérielle est qualifiée de tueur silencieux selon Pr Daniel Lemougoum par ailleurs président de la Fondation camerounaise du cœur. Ses collaborateurs à l’instar de Dr Biholong, cardiologue et Pr Mapoure Yacouba agrégé en neurologie, partagent son avis. Mais ajoutent en plus qu’une proportion alarmante de personnes souffrant de la maladie entre en neurologie surtout que l’accident cardio-vasculaire est un important facteur de risque.

C’est donc pour sensibiliser un large public qu’ils ont animé un symposium il y a quelques temps à Douala. Une rencontre qui a informé de ce que selon le Ministère de la Santé publique près de 35 à 40% de la population camerounaise souffre de l’Hta. « En outre, une étude menée il y a deux ans par la Fondation camerounaise du cœur dans la région de l’Extrême-Nord révèle que 80% des personnes dépistées d’Hta ignoraient leur statut ».

On apprend aussi que : « d’autres sources estiment à 17,3 millions de décès par an dans le monde. Parmi ceux-ci environ 80% surviennent dans les pays à revenu moyen ou faible », rapportent les panélistes qui enchaînent : « moins de 20% des malades sont sous traitement au Cameroun ».

Des recherches approfondies à l’Université de Douala

Tous ces chiffres pour montrer que l’hypertension artérielle est responsable d’un taux élevé de décès ; est la première cause de décès liés aux maladies non infectieuses au pays de Samuel Eto’o Fils ; la première cause d’accident vasculaire cérébral ; la 1ère cause d’insuffisance rénale ; 1ère cause d’insuffisance cardiaque et enfin d’arrêt cardiaque.

Voilà pourquoi, au-delà de tout, des étudiants ont procédé à des dépistages gratuits dont les données prélevées serviront à long terme « à des recherches en vue de combattre cette maladie car, pour l’heure, celui qui en est atteint est condamné à un traitement à vie. Les résultats de nos recherches vont être soumis au Ministère de la Santé publique », explique Claude Donfack Dongmo, étudiant en 3ème année de la faculté sus-évoquée.

Recommandations

Entre autres paramètres pris aux personnes qui se soumettent au dépistage, il y a le poids, la taille, l’indice de masse corporelle (Imc), le périmètre ombilical, la tension artérielle. Le public présent à ces événements est reparti avec les recommandations suivantes: prendre régulièrement le traitement prescrit par le médecin pour les malades ; respecter les règles d’hygiène de vie.

our des individus sains, ils savent désormais comment prévenir l’hypertension artérielle. « Il existe 5 habitudes de vie à prendre en considération : une activité physique régulière et adaptée, au moins 30 minutes par jour ; éviter le surpoids à travers une alimentation équilibrée (consommer au moins 5 fruits et légumes, moins de viande et de graisses animales, du poisson deux fois par semaine) ; consommer moins de sel ; arrêter de fumer ; limiter les boissons alcoolisées », recommandent des experts.

