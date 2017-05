Visa : L’Afrique du Sud prolonge la durée du séjour des Africains de 30 à 90 jours

Les Africains visitant l’Afrique du Sud vont désormais bénéficier d’un visa long séjour de 90 jours et non plus 30 jours, a appris APA lundi à Mbabane.

Cette extension de la période de séjour qui est désormais de trois mois est spécifiquement réservée aux étudiants, aux diplomates, aux fonctionnaires et aux hommes d’affaires, selon un communiqué du Département sud-africain des Affaires intérieures (SA).

“Les citoyens africains peuvent entrer en Afrique du Sud sans visa, s’il existe des accords réciproques. Les visas ne seront nécessaires que s’il y a des risques de dépassement de la période de séjour par les ressortissants étrangers, des risques de sécurité, comme le crime organisé, le terrorisme et l’instabilité politique, les risques d’enregistrement civil comme la fraude”, selon la nouvelle politique.

Cette initiative sud africaine est une étape vers la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA), qui appelle à la suppression des exigences de visa pour tous les citoyens africains.

© CAMERPOST avec APA