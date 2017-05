Viols et homicides : la population centrafricaine réclame justice

Amnesty International et des organisations de la société civile centrafricaine lancent ce 11 mai une campagne nationale demandant aux autorités de la République centrafricaine (RCA) de résoudre le problème de la culture de l’impunité profondément ancrée dans le pays, qui empêche des milliers de victimes d’atteintes aux droits humains et de crimes de droit international d’obtenir une quelconque forme de justice. Les détails de la campagne « Justice en RCA » avec CAMERPOST.

Justice et réparation pour les victimes

La campagne « La justice maintenant : pour une paix durable en République centrafricaine » appelle les autorités à s’engager de façon plus radicale contre l’impunité en amenant les responsables de crimes graves à répondre de leurs actes, et les partenaires techniques et financiers de la RCA à soutenir les initiatives du gouvernement, notamment en finançant la nouvelle Cour pénale spéciale du pays.

« Les organisations de la société civile se regroupent afin de veiller à ce que les autorités de la RCA ne sous-estiment pas l’ampleur des souffrances et du désespoir que des milliers et des milliers de victimes ont enduré pendant ce conflit », affirme Olivia Tchamba, chargée de campagne sur l’Afrique centrale à Amnesty International. Elle ajoute : « les auteurs de crimes odieux, notamment de viols et d’homicides, sont depuis trop longtemps laissés en liberté. Ils doivent être amenés à rendre des comptes, si les autorités veulent passer des paroles aux actes ».

Recrudescence des violences

La campagne qui débute ce 11 mai se poursuivra jusqu’en novembre 2018, en collaboration avec la société civile du pays, notamment le Réseau des ONG de promotion et défense des droits de l’homme en République centrafricaine (RONGDH) et la Coordination des organisations musulmanes de Centrafrique (COMUC). Elles vont joindre leurs forces pour mener un travail de plaidoyer auprès des autorités centrafricaines, organiser des conférences pour expliquer la nécessité de rendre justice, engager un dialogue avec la nouvelle Cour pénale spéciale, et se former à la documentation, au suivi et à l’élaboration de rapports sur les violations des droits humains.

Depuis la recrudescence des violences en 2013, Amnesty International a rassemblé des informations sur des crimes de droit international perpétrés à travers le pays par toutes les parties au conflit, dans la plupart des cas par les groupes armés anti-balaka et de l’ex-Séléka. La population centrafricaine a soif de la justice.

Plus de 5 000 personnes sont mortes du fait de l’aggravation des violences, qui a provoqué une crise humanitaire sans précédent. En mars 2017, plus de 460 000 personnes avaient fui dans des pays voisins tels que le Tchad, le Cameroun et la République démocratique du Congo, où elles sont devenues des réfugiés, et quelque 426 000 Centrafricains avaient été déplacés à l’intérieur de leur propre pays.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite