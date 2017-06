« Trip In Africa », une plateforme communautaire purement africaine

Pour répondre aux besoins de visibilité des acteurs du tourisme africain, la plateforme web Tripinafrica a été créée. Elle permet, notamment, de trouver les meilleures destinations en Afrique, les hôtels et restaurants, les activités ainsi que les meilleures recommandations sur une destination. La plateforme est présente sur six pays africains. Explications avec CAMERPOST.

Pour mettre en valeur les destinations africaines

L’initiative de créer la plateforme Tripinafrica est née d’un constat de ras-le-bol sur la mauvaise image de l’Afrique aux yeux des touristes. Ainsi, ses créateurs ont misé sur une meilleure présentation du continent, notamment sur les merveilles touristiques qu’il peut offrir. Par ailleurs, même si le nombre de touristes venus en Afrique pour l’année précédente était quand même de 58 millions, le site vise à développer également le tourisme interne au continent. Ainsi, cela pourra permettre aux Africains de mieux connaître leur continent. Par ailleurs, d’ici 2027, l’Afrique aura à faire à une forte augmentation de touristes, au nombre de 110 millions. Le site web veut ainsi contribuer à la maîtrise des enjeux touristiques futurs de l’Afrique, même si les enjeux actuels restent difficiles à réaliser. Sur Tripinafrica, les visiteurs peuvent consulter les meilleurs lieux de destination dans les pays concernés, les solutions d’hébergement et de restauration ainsi que les activités à faire pour chaque destination.

Mieux aider les acteurs locaux à se faire connaître du grand public

Même si le site n’est pas encore présent au Cameroun, ce qu’on attend vivement, il peut être amené, dans un futur proche, à couvrir tout le continent. D’ailleurs, le site web ambitionne de concurrencer les plus grands sites de voyages comme Tripadvisor, entre autres. La plateforme Tripinafrica est un outil primordial pour les acteurs du tourisme en Afrique. Elle peut aider les hôteliers ou les restaurateurs à améliorer leur visibilité aux yeux des internautes. Par exemple, un gérant d’hôtel peut créer un compte gratuit sur la plateforme, sur lequel il peut présenter son établissement et converser directement avec ses clients. Actuellement, le site détient des informations sur 1500 établissements et activités. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, le site accuse plus de 30.000 membres.

