Tresses et chignon : la tendance coiffure du moment

A chaque saison ses nouvelles tendances capillaires. Cet été, les tresses et chignons seront partout. Des tresses en épi aux tresses africaines en passant par l’incontournable octopus bun et le fameux mini-bun, CAMERPOST vous dit tout sur les coiffures à la mode.

Adoptez le style bohème grâce aux tresses

Déjà très tendances en 2016, les tresses restent encore cette année, sur le devant de la scène. Simples à réaliser, elles conviennent particulièrement aux femmes qui aiment adopter le style bohème. Tresses en cascades, tresses africaines, dutch braid et en épi : les femmes n’ont que l’embarras du choix. En fonction des humeurs du matin, les tresses se portent de manière discrète, dissimulées dans un beau chignon, ou en version XXL et sur le côté, une coiffure parfaite sur les cheveux longs et particulièrement épais. Très stylée, la tresse hollandaise est néanmoins, le coup de cœur coiffure des femmes cette saison. Il s’agit en fait, d’une tresse africaine inversée, arrêtée au sommet du crâne et attachée comme une queue de cheval.

Le chignon : une coiffure stylée, très pratique

Les femmes qui arborent une longue crinière le savent : cheveux lâchés et fortes chaleurs ne font jamais bon ménage. Et cette saison, ce n’est pas grave parce que hormis les tresses, le « chignon pieuvre » ou Octopus bun est LA coiffure tendance à adopter. Très pratique, cette coiffure est une variante du célèbre bun de l’été dernier. Pour réaliser l’octopus bun, il suffit de relever l’ensemble des cheveux sur le sommet du crâne, pour les y attacher et laisser la nuque nue. En attachant, il faut par ailleurs veiller à laisser dépasser quelques jolies mèches. Quel que soit le chignon adopté, messy ou octopus bun, le concept pour être tendance est le même : donner une impression de négligé à la coiffure. Si les cheveux ne sont pas suffisamment longs pour un octopus bun, le half bun reste une belle alternative. Dans ce cas, seule la moitié de la chevelure est ramenée au sommet du crâne.

Couronne de fleurs, foulard coloré et autres bijoux de cheveux peuvent subtilement habiller les tresses et chignons.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite