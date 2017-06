Travailler dans un bureau : l’une des recettes du bonheur

Dans toute sa sagesse, Confucius disait « choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». C’est sans aucun doute à partir de ce concept que le World Happiness Report a réalisé son étude pour déterminer les travailleurs les plus heureux. CAMERPOST se joint à eux pour vous donner les grandes lignes de cette étude.

Ces métiers qui rendent heureux

Une bonne dizaine de métiers ont été mis au banc d’essai par Wordl Happiness Report. Il s’agit entre autres des métiers d’agriculteur, de dirigeant d’entreprise, de pêcheur, des services, des personnes travaillant dans la construction, la vente, les transports ainsi que les bureaux. Selon cette évaluation, ceux qui assurent les fonctions de gestionnaires sont les plus heureux, avec un degré de satisfaction de 6,5 sur une note de 10. Pour leur part, agriculteurs et pêcheurs se plaisent seulement à 4,5 sur 10 dans leur activité professionnelle. Cette moyenne est obtenue sur l’ensemble de plusieurs régions du globe en Europe, en Amérique, en Asie ou même en Afrique.

Le pays rentre en ligne de compte

Le bonheur au travail ne s’arrête pas uniquement à l’activité exercée. En fait, le pays est un critère de choix. C’est ainsi qu’il a été conclu que l’Algérie est le pays le plus heureux d’Afrique. Placé au 53e rang dans les pays du monde ce pays du Maghreb base son économie sur les hydrocarbures. À la 64e place mondiale se trouve l’Île Maurice, suivie par la Lybie et le Maroc, respectivement à la 68e et la 84e place. Loin d’être un concours primé, cette classification a pour but de pousser les pays concernés à améliorer le bien-être de leurs habitants, en se basant sur 6 principaux critères : le PIB par habitant, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, l’aide sociale et la perception de la corruption. Le top 5 de cette analyse est le suivant : la Norvège, le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas.

