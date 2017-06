Togo : les investisseurs chinois priorisent davantage les secteurs éducatifs et énergétiques

La Chine est l’un des partenaires privilégiés du Togo. L’Empire du Milieu contribue au développement du pays en investissant dans plusieurs secteurs d’activités. Depuis quelques années, la coopération sino-togolaise se concentre surtout dans les secteurs éducatif et énergétique. CAMERPOST vous donne plus de détails sur le sujet.

Priorité à l’éducation dans la coopération sino-togolaise

Le Togo figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Or, le gouvernement togolais a comme ambition de transformer le pays en pays émergent d’ici 2030. Pour atteindre ce résultat, la coopération sino-togolaise met l’accent sur l’éducation et l’énergie. Cet intérêt de la Chine pour l’éducation est tout à fait compréhensible. Les investisseurs chinois ont besoin de main-d’œuvre moins chère et qualifiée. C’est pourquoi ils investissent des millions dans le secteur éducatif afin que le peuple togolais acquière les compétences nécessaires pour travailler dans leurs entreprises.

Pour contribuer au développement de l’éducation au Togo, l’Empire du Milieu ne se limite pas simplement à la construction d’infrastructures. Il octroie également des bourses d’études vers la Chine aux étudiants les plus méritants.

Comme la prospérité des entreprises chinoises au Togo ne dépend pas simplement du secteur éducatif, l’Empire du Milieu investit aussi dans le développement énergétique. Les investisseurs chinois participent à l’électrification du pays.

Complexe scientifique au lycée de Tokoin à Lomé : un pas pour le développement du Togo

La Chine est de plus en plus présente dans le secteur éducatif au Togo. La preuve, elle a contribué à la construction d’un complexe scientifique au sein du lycée de Tokoin à Lomé. Ces travaux ont coûté 7 milliards de Francs cfa au gouvernement chinois. Le nouveau bâtiment comporte 47 salles avec 25 laboratoires. L’immeuble comprend également des salles de réunion et une cantine pour les étudiants. L’Empire du Milieu a d’ailleurs investi pour la construction d’un stade multisports de 1 400 places.

Durant la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur chinois Liu Yuxi n’a pas simplement expliqué l’importance de l’éducation dans le développement d’un pays. Il a aussi annoncé le jumelage du lycée de Tokoin à Lomé avec un établissement à Beijing.

