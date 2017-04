Tennis : Enceinte de 20 semaines, Serena Williams ne jouera plus cette saison

Serena Williams est enceinte! La championne de tennis, qui s’est engagée avec le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, a révélé mercredi dernier de passionnantes nouvelles sur Snapchat. Avec une photo d’elle-même en bikini, jaune avec sa bosse grandissante sur l’affichage complet. Elle l’a intitulé simplement, « 20 semaines ». Une grossesse qui apportera des changements dans le tennis féminin d’après CAMERPOST.

Fin de saison et retour annoncé

Le tennis féminin va être privé de l’une de ses plus grandes joueuses. Un arrêt définitif ? Non. Selon son porte-parole, Kelly Bush Novak, Serena Williams serait « impatiente de revenir en 2018 ». L’Américaine pourrait donc faire son grand retour dès l’Open d’Australie, son dernier tournoi disputé et gagné alors que Serena Williams était enceinte, peut-on l’affirmer désormais.

Durant son absence, elle manquera trois Grands Chelems et perdra par la même occasion tous ses points WTA, excepté ceux de l’Open d’Australie. Elle ferait ainsi son retour avec 2000 points (accordés à un vainqueur de Grand Chelem) et pourrait être tête de série à Melbourne. Avec 2000 points, l’Américaine pointerait cette semaine au 20e rang mondial !

Une joueuse au talent incontesté

Toutefois, quand elle reviendra sur le circuit (si elle revient bien…), Serena retrouvera deux de ses plus grandes rivales, les ex-n°1 Maria Sharapova et Victoria Azarenka. Après 15 mois de suspension en raison d’un test positif au Meldonium, la Russe revient à la compétition à Stuttgart.

En tout cas, pour les fans de Serena Williams, on lui souhaite tout le bonheur qu’elle mérite dans cette phase de la maternité. Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tous les temps, elle a, à ce jour, remporté 39 titres du Grand Chelem. En remportant son septième Open d’Australie le 28 janvier 2017, Serena Williams devient avec 23 succès l’unique recordwoman du nombre de titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem à l’ère Open.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite