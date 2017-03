Télécom : Orange s’installe au Burkina Faso avec beaucoup d’ambitions

Orange, l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, vient d’officialiser le lancement de sa marque au Burkina Faso avec beaucoup d’ambitions, a-t-on appris auprès de la représentation nationale.

Bruno Mettling, Président directeur général du groupe Orange Afrique et Moyen Orient et une forte délégation, été reçus par les plus hautes autorités le 16 mars dernier ; lesquelles ont insisté sur les attentes des populations en matière de qualité de service et de compétitivité des offres.

Orange Burkina veut s’engager sur deux investissements très importants d’ici la fin de l’année 2017. Le premier est une liaison par fibre optique qui va contribuer à désenclaver le pays, en le reliant non seulement au Ghana mais également à la Côte d’Ivoire et au Mali à travers un réseau de fibre optique.

L’autre challenge sera le renouvellement des équipements mobiles.

Cette arrivée fait suite à la finalisation de l’acquisition d’Airtel Burkina par le groupe, conjointement avec Orange Côte d’Ivoire, en 2016.

« Aujourd’hui, les clients burkinabè sont plus exigeants, leurs habitudes de consommation ont évolué et nous sommes à un tournant décisif du marché des télécoms. Notre ambition est de poursuivre le travail accompli ces dernières années dans le domaine de l’argent mobile et l’internet mobile pour faire d’Orange le partenaire de référence de la transformation numérique au Burkina Faso », a expliqué Ben Cheick Haidara, Directeur Général d’Orange Burkina Faso.

Le secteur de la téléphonie mobile est contrôlé par trois opérateurs : Orange Burkina, Telecelfaso et Telmob, qui se partagent un marché de plus de 10 millions d’abonnés.

