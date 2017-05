People : La sublime Angolaise Maria Borges en couverture de ELLE US ce mois de mai

Avec CAMERPOST, découvrez la sublime Angolaise Maria Borges : la première femme africaine du 21e siècle à paraître sur la couverture du fameux magazine de mode ELLE US.

Maria Borges : premier mannequin africain du siècle à faire la une de ELLE US

Pour éviter la monotonie, le célèbre magazine de mode ELLE US a choisi pour son numéro de ce mois de Mai plusieurs « unes » mettant sous les feux des projecteurs 7 « faces » actuellement en vogue dont notamment Maria Borges. De ce fait, cette dernière qui est originaire d’Angola devient la toute première jeune femme africaine du siècle à faire la couverture de ELLE US. Un fait qui mérite d’être souligné, car unique à ce jour. En effet, cela faisait 20 ans qu’une femme africaine n’était pas parue sur cette couverture. Il s’agissait par ailleurs de la Sud-Soudanaise Alek Wek. Sur la fameuse couverture, on découvre une Maria Borges radieuse et toute en simplicité avec un magnifique sourire, portant un débardeur blanc, un collier lacet et toujours avec sa coiffure afro courte naturelle dont elle est particulièrement fière.

Retour sur le prestigieux parcours de Maria Borges

Née dans la province du Luanda en 1992, Maria Borges est une jeune femme qui a été témoin de la guerre civile angolaise. Elle a été repérée en 2010 lors de sa participation au concours Élite Model Look Angola où elle n’a pourtant terminé que deuxième. Par la suite, sa carrière décolla notamment grâce à la marque Givenchy pour qui elle a travaillé en exclusivité. Depuis, le mannequin qui est aujourd’hui âgé de 24 ans enchaîne les défilés prestigieux pour des marques mondialement reconnues telles que Dior, Banana Republic, Versace, Tommy Hilfiger, Bobbi Brown, H & M, C & A, Forever 21, Mac Cosmetics… En 2015, elle devient la première femme africaine a défilé pour Victoria Secret’s avec les cheveux afros naturels, une coiffure très tendance aussi appréciée par Rennis, l’artiste-mucisienne camerounaise qui a récemment reçu plusieurs récompenses pour sa musique.

