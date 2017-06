Quand un strip tease en Afrique du sud fait le tour du net

Dans l’univers carcéral, les traitements et droits des prisonniers font, depuis de nombreuses années, l’objet de vives polémiques. Si certains centres de détention bafouent ouvertement les droits de l’homme, d’autres en revanche, accordent des avantages bien particuliers aux détenus. CAMERPOST revient sur un fait qui s’est déroulé le 21 juin dernier en Afrique du Sud.

Une prestation tolérable en d’autres circonstances

Six danseuses du groupe « Sexy Lingerie and Boys from Mofolo » ont été invitées pour donner une représentation de danse exotique. Bien que beaucoup aient rapidement fait le rapprochement avec des strip-teaseuses, l’une d’entre affirme bel et bien que se sont des danseuses professionnelles dont les services ont été loués pour participer à une festivité. Là où le bât blesse, c’est que le lieu n’est pas vraiment propice pour ce genre de prestation, car, il s’agissait d’un centre de détention : la prison de haute sécurité de Sun City. Les réactions ont bien sûr fusé après la publication des photos et vidéo de l’événement sur les réseaux sociaux.

Une réaction à la chaîne pour des mesures drastiques

Sur les images relayées à travers les réseaux sociaux, on a pu apercevoir des détenus, mais aussi des gardiens qui appréciaient le spectacle. Face à cette inertie, et surtout à la prestation en elle même, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les autorités sud-africaines à travers les chefs des services pénitentiaires, après avoir reconnu l’authenticité des faits, ont dénoncé le divertissement inapproprié. En conséquence, une enquête sera menée sur treize employés de la prison, pouvant mener jusqu’à leur suspension. Bien que l’enquête suive actuellement son cours, il a été précisé que les danseuses n’ont pas été payées par l’administration. L’évolution de l’enquête permettra par ailleurs de déterminer qui est l’organisateur de cet événement. James Smalberger le patron des services pénitentiaires a également tenu à rappeler que la prison de Sun City abrite les criminels les plus dangereux du pays. C’est sans aucun doute la raison pour laquelle, cet événement a rapidement fait le buzz en Afrique du Sud.

