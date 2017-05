La visibilité des start-ups sur internet est indispensable pour son développement. Plus qu’une simple présence, il s’agit d’y être actif en créant des événements. Voici quelques astuces pour assurer la visibilité de sa start-up avec CAMERPOST.

Articles de blog et référencement naturel pour booster sa visibilité en ligne

Pour améliorer la visibilité de son site web, il ne suffit pas d’y mettre un contenu pertinent. L’important est que celui-ci soit accessible rapidement par les lecteurs. Pour cela, un bon référencement naturel du contenu du site est indispensable. Pour essayer d’être référencé convenablement sur internet, il est important de choisir les bons titres et les bons mots-clés. Par ailleurs, il est également important d’avoir des blacklinks. Il s’agit de liens qui mènent vers son site depuis d’autres sites plus reconnus. Dans la plupart des cas, les échanges d’articles peuvent générer plusieurs blacklinks. La rédaction d’articles de blog permet également d’améliorer sa visibilité. Pour cela, il faut commencer par rechercher les mots-clés les plus recherchés par les internautes et qui touchent le domaine de la start-up. Ces mots-clés peuvent être utilisés, ensuite, dans des articles, sans toutefois oublier leur pertinence. En effet, il faut éviter des contenus qui répondent uniquement aux impératifs du SEO (optimisation pour les moteurs de recherche). Il est également important de respecter leur qualité et leur originalité.

Développer un réseau et aller à l’encontre des internautes

Développer ses contacts doit aujourd’hui passer par les réseaux sociaux. Pour une start-up, être présent sur ces plateformes lui permet de partager à tout moment des actualités liées à ses activités. Les réseaux sociaux sont également le cadre idéal pour diffuser des articles de blog qui peuvent générer des commentaires et multiplier les adhésions, et ensuite la clientèle. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à contacter les journalistes et blogueurs reconnus et spécialisés pour présenter son projet d’innovation. Ceux-ci peuvent devenir de bons relayeurs du projet. Enfin, le podcast audio ou vidéo permet de mettre en place une véritable synergie avec les internautes. D’ailleurs, ceux-ci peuvent être plus attentifs à ce genre de support qu’à un simple article.

