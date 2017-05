L’initiative du Québécois Roger Christen vise à améliorer le quotidien des populations africaines. Avec le Solar-E-Cycle, les utilisateurs disposent en effet d’une solution à double usage : pour la mobilité et pour l’alimentation en énergie électrique. Détails avec CAMERPOST.

Solar-E-Cycle : une solution pour les populations africaines

Avec ses 28 ans de service sur les terres africaines, Roger Christen est au fait des réalités des populations locales. Pour ce Québécois, de nombreux besoins restent encore à combler dans la société africaine, à l’instar de l’insuffisance de l’accès des populations à l’électricité, mais également du manque de solutions efficaces pour la mobilité.

C’est ainsi dans l’optique d’aider au mieux les populations africaines qu’il a développé le Solar-E-Cycle, une solution à double usage, car fonctionne à la fois pour le transport de personnes ou de marchandises tout en étant un générateur pour l’alimentation de petits équipements électriques. Quelques prototypes de ce véhicule ont d’ores et déjà été assemblés au Maroc, et son créateur envisage également de les fabriquer au Kenya pour un déploiement dans les plus brefs délais.

Un véhicule peu coûteux et facile d’entretien

Fondée par Roger Christen, la société Steinrich Cycles entend apporter sa pierre à l’édifice dans l’amélioration des conditions de vie en Afrique. Sa solution Solar-E-Cycle se présente sous la forme d’un véhicule solaire, constitué par l’assemblage de deux vélos recyclés entre lesquels un banc a été installé pour accueillir les passagers. Un panneau solaire est installé au-dessus de l’ensemble afin de capter l’énergie nécessaire pour alimenter la batterie au plomb alimentant les moteurs électriques placés sur les roues.

À la différence du vélo classique, le Solar-E-Cycle n’a aucunement besoin de pédaliers pour se déplacer, car ses roues motorisées le propulsent jusqu’à 40 km/h sur une distance d’environ 50 km. Cerise sur le gâteau, sa batterie disposant d’une énergie journalière de 3 kWh peut également être utilisée pour alimenter un petit appareil électrique, comme une lampe ou une machine à coudre. Pour convenir aux populations ciblées, le Solar-E-Cycle ne sera pas mis en vente, mais disponible à la location, pour un prix modique allant de 50 cents à 1 $ par jour.

