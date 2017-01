Senegal – Gambie : Après 22 ans de règne, Yahya Jammeh quitte Banjul pour un exil provisoire à Conakry

Le président gambien déchu Yahya Jammeh a quitté Banjul ce samedi en début de soirée (21 H 15) à destination de Conakry, en Guinée ou il va s’installer provisoirement en attendant de trouver un pays d’accueil

Jammeh est arrivé a l’aéroport international de Banjul en compagnie du président guinéen Alpha Conde et une très forte delegation, essentiellement sa proche famille ( son épouse, sa mère et son fils) et ses proches collaborateurs.

Deux avions ont été mobilises pour le transporter avec ses bagages

A son arrivée, il a eu droit aux honneurs militaires et suivi l exécution de l’hymne national. gambien

Ses partisans en pleiurs se sont mobilises pour lui dire Adieu

Au pouvoir depuis 22 ans, Yahya Jammeh a finalement accepté de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow, suite à de longues tractations menées par la CEDEAO et les présidents guinéen et mauritanien pour le pousser à reconnaitre sa défaite.

L’ex président de la Gambie, Yahya Jammeh, a annoncé son départ du pouvoir, dans une adresse diffusée dans la nuit de vendredi à samedi sur les antennes de la télévision nationale.

La nouvelle de la capitulation de l’ancien chef de l’Etat gambien survient alors qu’un deuxième ultimatum de la CEDEAO a expiré vendredi à 16 heures.

La force régionale de la CEDEAO a stoppé jeudi son offensive militaire en Gambie pour permettre la poursuite de la médiation visant à mettre fin à la crise politique qui déchire le pays.

Jammeh, au pouvoir depuis 1994, suite à un coup d’État sans effusion de sang a d’abord concédé sa défaite après l’élection du 1er décembre, avant de faire volte-face.

