Sécurité sur internet: Comment se protéger des escrocs sur les sites de rencontres et réseaux sociaux

Le nombre de sites de rencontres en ligne et les réseaux sociaux a explosé ces dernières années. Ces sites sont devenus extrêmement populaire en très peu de temps, car de temps à autre, des gens de partout dans le monde utilisent ces sites de rencontres sur internet pour diverses raisons, certains pour rencontrer de nouvelles personnes, sortir de l’ennui de la vie et d’autres pour discuter de temps en temps avec des connaissances ou proches. Avec la popularité croissante de ces sites de rencontre les dangers et les fraudes liées à ces sites sont également à la hausse et même au-dessus de la normale. Il y a eu une augmentation considérable des escroqueries sur notamment sur les sites de rencontres qui ont fait surface dans différentes parties du monde. Ces cas de fraude ont soulevé certaines questions graves et exercent une ménace pour la sécurité des personnes qui ont recours à ces sites.

Comprendre les escroqueries sur les sites rencontres

Des tas de gens ont recours aux sites de rencontres tous les jours pour trouver un partenaire, des amis. Des escrocs surnommés «les brouteurs d’Abidjan» ont pris ce concept de rencontres en ligne et l’ont tourné en une activité lucrative, pour gagner de l’argent facilement, jouant de la vulnérabilité de ces individus pour les duper. En agissant ainsi, les gens se retrouvent piégés et dépendants de ces sites comme jamais et ces escrocs se font beaucoup d’argent sur leur dos.

Les principales caractéristiques des escroqueries sur les sites de rencontres :

La caractéristique la plus courante des arnaques sur les sites de rencontre est généralement qu’ils ont une histoire triste et ont besoin de votre soutien donc d’argent pour sortir du pétrin. Alors qu’ils commencent à construire une bonne relation avec vous, basée sur l’affection et la confiance, vous commencez facilement à compter sur eux et à sympathiser en vers leurs douleurs et leur tragédie montée de toute pièce, vous vous retrouvez à souffrir vous-même. Il y a quelques astuces que vous pouvez utiliser pour identifier ces escroqueries sur les sites de rencontres, et ainsi vous empêcher d’en devenir la proie :

a) Le premier signe est que ces malfaiteurs arborent généralement une photo de profil qui est tout simplement parfaite et trop beau pour être vrai. Ils utilisent la photo de personnes séduisante ou de mannequin afin d’attirer des personnes qui ont recours aux sites de rencontre pour trouver l’amour et les faire tomber dans leur piège.

b) Les brouteurs vont vous aborder et initier l’interaction, en commençant par montrer de l’intérêt à votre profil. Ils vous demanderont votre numéro de téléphone et adresse e-mail, et ils vous les fourniront également.

c) Afin d’attirer votre attention et votre sympathie, ils commenceront à vous raconter des histoires émotives et douloureuses, liées à une mauvaise situation financière.

d) Ensuite, ils vous demanderont de discuter par chat ou par email privé plutôt que sur le site de rencontres ou réseau social. Ils vont vous demander si vous avez une webcam et de parler plus amplement par webcam. De leur côté, ils auront une bonne excuse pour ne pas en avoir une ou alors leur webcam ne fonctionne pas. Comme vous commencez à développer un lien étroit avec la personne, il va demander ou exiger que vous vous déshabilliez devant la caméra. Ils prendront ensuite des photos de vous nu via la webcam, et l’utiliserons pour faire du chantage, exigeant en retour de l’argent.

e) Ensuite, lentement, il va commencer à vous demander de l’argent sous forme de mandat banquaire jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que c’était une arnaque.

Faites donc attention aux beaux parleurs et aux belles sirènes sur internet qui vous demandent de l’argent ! Ce sont très souvent des «les brouteurs d’Abidjan», des spécialistes des arnaques aux sentiments.

