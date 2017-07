Secret de beauté : tout sur le savon noir africain « African Black Soap »

Le savon traditionnel et le plus doux qui passe de génération en génération, en Afrique, et apporte des bienfaits à la peau. Le savon noir africain diffère du savon oriental en provenance du Maroc par sa composition et son mode d’emploi. Découvrez les propriétés ainsi que les différentes utilisations de ce savon sur CAMERPOST.

Un savon naturel, sain et bien pratique



Black African Soap est fabriqué à partir du mélange de l’huile de palme au beurre de karité, de beurre de cacao et de cendres des écorces de feuilles de banane. Le savon ainsi obtenu nettoie en profondeur, démaquille et soigne les boutons d’acné et les taches pigmentaires. La peau devient lisse et les ridules s’estompent après une utilisation fréquente du savon noir. Il convient également à la toilette des nourrissons et peut faire office de mousse à raser. Le savon oriental est riche en fer et en vitamine A et E mais assèche la peau. L’hydratation de la peau après son utilisation est conseillée. Utilisées sur les cheveux, les propriétés du savon noir apaisent les démangeaisons du cuir chevelu. Il laisse les cheveux propres et les fortifie s’il est utilisé régulièrement.

Produit de beauté aux multiples usages



Gommage avec du savon noir, pour éliminer les cellules mortes

Faites tremper dans de l’eau, pendant 15 à 20 minutes, 1 cuillerée à soupe de savon noir. Lorsqu’il devient pâteux, versez l’excès d’eau. Ajouter une 1/2 cuillerée à soupe de sucre dans la pâte et mélanger. Il faut appliquer ce gommage avec un mouvement circulaire sur un visage mouillé. Rincer et appliquer une crème nourrissante et hydratante sur la peau.

Masque au savon noir pour le visage, nettoie et nourrit la peau

Verser 1 cuillerée à soupe de miel brut dans 1 c. à s. de pâte de savon noir. Il faut bien mélanger jusqu’à obtenir une consistance homogène. Le masque est à appliquer sur le visage et sur le cou. Laisser reposer pendant 10 à 15 minutes avant de rincer à l’eau tiède. Ce masque permet de tonifier le cou et le visage et d’hydrater la peau.

