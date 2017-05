Sciences et robotique : les jeunes africaines ont leur concours

C’est toutes vêtues d’uniformes : foulards bleus, tabliers noirs et polos blancs, que les jeunes africaines ont participé le week-end dernier à un concours de robotique organisé à Dakar. Aujourd’hui financé par la Banque mondiale, le concours « Panafrican Robotics Competition » est organisé dans le but de susciter l’intérêt des jeunes filles et pourquoi pas susciter des vocations. Le point avec CAMERPOST.

Les jeunes Africaines : au cœur des intérêts

Le concours de robotique organisé à Dakar le week-end dernier a permis aux jeunes africaines de prouver qu’elles pouvaient parfaitement être à l’avant-garde de la technologie. Chacune habillée de l’uniforme de son école, elles ont largement impressionné par leurs talents. D’ailleurs, c’est à une jeune fille issue de l’école de filles Mariama-Ba au Sénégal qu’a été attribué le premier prix. À l’occasion de ce concours, la scientifique en herbe a eu l’idée de créer une pompe entièrement « made in Africa », pour lutter contre les inondations dans le pays.

Une autre africaine âgée de 14 ans a par ailleurs également attiré l’attention du public en expliquant comment transformer l’arachide en carburant. Même si le concours a réussi à réunir près de 250 adolescents, force est de constater que les jeunes filles ont été davantage mises en avant. Un accent qui s’explique par le souhait de briser enfin la tradition populaire obligeant les filles à rester et à s’occuper de la maison en leurs proposant tout simplement un avenir axé vers les domaines scientifiques et technologiques.

La voie du développement passe par les scientifiques et les ingénieurs

Pour l’état, ce concours visait également à créer de l’ambition et à orienter les vocations parmi les jeunes. Le Sénégal étant en pleine émergence et en phase d’entamer l’exploitation de ses ressources gazières et pétrolières, le besoin d’ingénieurs et de scientifiques maîtrisant parfaitement les méthodes d’exploitation des ressources naturelles devient en effet urgent. Si dans l’immédiat, le pays devra se contenter des professionnels disponibles, le gouvernement lui, prépare déjà la relève et s’assure d’ores et déjà que les richesses profiteront effectivement aux générations futures.

