Santé en Afrique : encore un long chemin à parcourir

Dans les pays africains, le secteur de la Santé constitue « le laissé-pour-compte » des politiques publiques. La preuve avec le classement mondial des systèmes de santé établit par la prestigieuse revue médicale britannique « The Lancet ». Sur un total de 195 pays étudiés à travers le monde, les pays africains occupent les 30 dernières places. Le point avec CAMERPOST.

L’Afrique, parmi les plus mauvais élèves en matière de santé

Les résultats de l’étude menée par « The Lancet » sont accablants pour les pays africains. Sur les 195 pays évalués, les 30 derniers du classement sont africains. Et pour cause, en Afrique, le taux de mortalité à la suite d’une sélection de 32 pathologies considérées comme courantes et traitables restent très élevés. Dans les cas d’appendicite et de tuberculose par exemple, les décès peuvent théoriquement être évités à condition que les patients accèdent rapidement à des soins efficaces et de qualité.

Ce qui n’est visiblement pas le cas dans les pays africains. Rien que cette année au Sénégal, les autorités du pays ont du transférer tous les malades du cancer au Maroc, en raison de la panne de la seule machine de radiothérapie disponible dans le pays. Depuis mi-mai, le bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire « Aristide Le Dantec de Dakar » a également été contraint de fermer ses portes. Une fermeture qui s’explique par la panne du seul compresseur, en charge de produire l’air comprimé indispensable au fonctionnement des matériels d’anesthésie dans le bloc.

Niveau de vie, éducation et santé : seulement le tiers des pays africains atteignent un niveau satisfaisant

Dans les domaines de la santé, du niveau de vie et de l’éducation, un tiers des pays africains ont aujourd’hui atteint un niveau de développement« moyen ou élevé ». C’est en tout cas ce qu’a affirmé la Banque africaine de développement dans un rapport relatif aux « Perspectives économiques en Afrique » et publié le lundi 22 mai dernier. Sur les 54 pays que compte le continent africain, 18 ont franchi la limite du niveau de développement moyen. Et dans le classement, c’est l’Afrique du Nord qui affiche le niveau le plus élevé.

