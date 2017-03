Samuel Eto’o : « Tenter autre chose à la tête de la CAF n’est pas une mauvaise idée… »

La parole de Samuel Eto’o est rare. L’ancien international camerounais (118 sélections, 57 buts), poursuit sa carrière à Antalyaspor (Turquie), où il a déjà marqué neuf fois cette saison. Pendant près d’une heure, l’attaquant aux deux CAN, aux trois Ligues des champions et aux 395 buts a répondu aux questions de Jeune Afrique, en abordant de nombreux sujets. Interview fleuve.

Le Cameroun a remporté la CAN 2017 au Gabon, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2002. Et pas grand-monde ne s’attendait vraiment à ce que les Lions indomptables aillent au bout…

C’est vrai. Mais je rappelle aussi qu’à chaque fois que le Cameroun n’est pas perturbé par des problèmes internes, il a des résultats. On ne s’attendait pas forcément à un tel parcours, de la part d’une équipe rajeunie, avec des joueurs qui allaient disputer leur première phase finale de CAN. Il y avait des défections, le sélectionneur (Hugo Broos) avait fait des choix forts, et cela a finalement marché. En tant que camerounais, j’ai ressenti une joie immense lors de la finale à Libreville face à l’Égypte (2-1) à laquelle j’ai assisté. Et j’étais également très fier que Fabrice Ondoa et Christian Bassogog, qui ont été formés à Fundesport, l’académie que j’ai créée, aient participé à cette très belle aventure.

Étiez-vous inquiet avant le début de la CAN à cause des défections de plusieurs joueurs et de l’absence de certains cadres (Kameni, Chedjou, Bedimo, Mbia) ?

Il m’est déjà arrivé d’être critique envers certains anciens sélectionneurs du Cameroun. Je dois cette fois-ci dire qu’Hugo Broos a eu le courage de faire certains choix. Il n’est en général jamais évident de ne pas retenir des joueurs qui ont un vécu, mais qui pensent que leur place est un acquis et que la sélection nationale leur appartient. Il a emmené au Gabon des joueurs comme Nicolas Nkoulou ou Vincent Aboubakar, qui faisaient partie des plus expérimentés, et il n’a pas hésité à faire confiance à des éléments plus jeunes. Je tiens d’ailleurs à dire que Nkoulou et Aboubakar ont été exemplaires de professionnalisme. Ils n’étaient pas titulaires, mais ils ont eu un comportement irréprochable, et le Cameroun leur doit beaucoup dans cette victoire.