Rumeur de transfert de Samuel Eto’o à Lille : Antalyaspor réagit

PARTAGES

Le club actuel de l’ancien capitaine des lions indomptables a clarifié la situation sur l’intérêt supposé du club français sur son attaquant.

Annoncé comme étant la cible principale de Lille, par Francefootball, de son attaquant vedette, la direction d’Antalyaspor a fait une mise au point par la voix de son entraineur Riza Calimbay, au cours d’une conférence de presse mardi, selon footmercato.

Le coach a reconnu que le sujet a fait l’objet de discussion entre la direction et Samuel Eto’o. « Le sujet a déjà été abordé entre la direction du club et Eto’o. J’ai déjà donné mon avis. Soit tu te concentres sur l’équipe, soit tu pars. C’est une position normale. C’est normal qu’un joueur soit sollicité par d’autres clubs. (…) Le championnat reprend bientôt, tous les joueurs qui partent doivent être remplacés. C’est très difficile. Pour lui aussi », a-t-il confié.

Le technicien turque fait savoir qu’il sera difficile pour que le camerounais s’en aille après la discussion qu’il a eue avec lui. « Je crois qu’un transfert est difficile. Nous devons nous occuper de notre club. Il n’y a plus de problèmes. J’ai dit à Eto’o lui-même : “tu dois te décider, tu peux partir si tu veux”. Je veux dire qu’il n’est pas possible pour nous de garder, de retenir un joueur qui veut partir. Eto’o m’a répondu qu’il était très heureux ici et qu’il parlerait avec la direction. Il a discuté avec la direction et Eto’o a décidé de rester ici. Eto’o ne peut pas partir après avoir dit ça à la direction. Il a encore un an et demi de contrat ici »

On verra bien si le club ligue 1 en France reviendra une nouvelle fois à la charge. En attendant Samuel Eto’o, auteur de 5 buts en 14 matchs, va continuer à se battre pour occuper une meilleure position (actuellement 7ème) au classement.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga