Rumeur de la fermeture imminente d’Orange Money : Orange Cameroun dément !

La folle rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux et la messagerie VOIP telle que Whatsapp ou Viber en fin de semaine dernière.

« Cher client, de fausses informations sur la fermeture des comptes Orange Money circulent. Veuillez les ignorer et effectuer vos transactions en toute sécurité ». C’est terme qu’Orange Cameroun, la filiale camerounaise de l’opérateur de téléphonie mobile, Orange SA, a tenu ce lundi, 13 mars 2017, à travers des SMS (short message service) à rassurer sa clientèle.

En effet, les utilisateurs du services Orange Money ont été ébranlé en fin de semaine dernière par cette annonce : « Breaking news : Si vous avez de l’argent à Orange Money veuillez vider vos comptes. L’État a autorisé de fermer les comptes Orange Money – STEM. Faites circuler et sauvez-vous des AVC ». Situation qui n’a pas tardé à semer la psychose dans leur esprit étant donné que ce service de transfert d’argent électronique est de de plus en plus prisé par la population camerounaise.

Rappelons que depuis l’avènement du mobile money, Orange Cameroun s’est adjugé​ une grosse part du marché suivi de son concurrent direct Mtn Cameroon, au détriment d’Express Union, le leader national du transfert d’argent.

© CAMERPOST par Pascal FOTSO