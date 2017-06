Rhume et grippe : comment se soigner efficacement et naturellement ?

Nez bouché, éternuement incessant, mal de gorge ? Ce sont là les symptômes du rhume. Et si cette affection ne suffit à nous clouer au lit, elle peut être suffisamment sévère pour rendre les journées particulièrement pénibles. Avant de courir à la pharmacie néanmoins, pourquoi ne pas tenter quelques remèdes de grand-mère ? CAMERPOST vous donne quelques bonnes idées.

Les infusions, vos alliées confort et santé

Parmi les remèdes naturels pour soulager le rhume, il y a un large choix de recettes d’infusions, à mélanger selon les envies avec un peu de miel ou de citron. Pour stimuler l’activité du système immunitaire, rien de mieux qu’une tisane au gingembre. Il suffit pour ce faire de faire infuser 1 cuillère à soupe de gingembre râpé dans une tasse d’eau chaude, pendant 10 minutes et de boire la préparation. Pour venir rapidement à bout des maux de gorge, buvez de la tisane de sauge., laissez tout simplement infuser 3 feuilles de sauge pendant 10 minutes dans une tasse de lait chaud.

Connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires et diurétiques, les fleurs de sureau aident à soigner rapidement les inconforts liés au rhume. Infusez juste 2 cuillères à café de l’ingrédient dans une tasse d’eau chaude, laissez reposer 10 minutes avant de boire la préparation. Notez que le bouillon de poulet est également excellent en cas de rhume. Outre son action anti-inflammatoire, le bouillon aide à soulager plus rapidement la congestion nasale.

L’oignon et l’ail, deux ingrédients précieux contre le rhume

L’oignon et l’ail bénéficient tous deux de propriétés naturelles antiseptiques et anti-inflammatoires. L’utilisation la plus simple consiste simplement à couper l’ail ou l’oignon en plusieurs petits morceaux et à les déposer sur la table de nuit. Les plus courageux pourront par ailleurs laisser infuser l’oignon ou l’ail dans un verre d’eau durant la nuit, pour boire la préparation le matin venu. Il est également possible de couper les oignons en rondelles et de les badigeonner de miel avant de les laisser au repos pendant 4 heures. Ce temps écoulé, il suffit de consommer le jus nouvellement obtenu.

