Revue de la presse – Can 2017 : L’élimination du Sénégal par le Cameroun tient en haleine les quotidiens

L’actualité sportive, avec l’élimination, samedi, du Sénégal en quarts de finale de la Can 2017, par le Cameroun, domine la Une des quotidiens parus lundi.

« Le Sénégal éliminé en quarts-Les Lions tombent les armes à la main », titre Walfadjri, analysant le « coup de maître tactique du coach des Lions indomptables ».

Vox Sports ajoute : « Encore un échec pour les Lions ». Le journal écrit qu’en ratant son pénalty, Sadio Mané a éliminé le Sénégal.

« Élimination des Lions en ¼ de finale-La grosse désillusion », écrit Les Échos.

A la une de Vox Populi, l’ancien international El Hadj Diouf estime qu’il « faut toute une dynamique pour faire un grand football ».

« La coupe s’effondre », note Libération, donnant la parole à Kara Mbodj qui affirme : « Je ne comprends même pas ».

Les larmes de Sadio Mané après son tir au but manqué face au Cameroun ce soir, éliminant le Sénégal..😢 (📷Screen: BeInSports) pic.twitter.com/lRk8usYMyw — PassionFootball Club (@PassionFootClub) 28 janvier 2017



« Me Augustin Senghor en larmes, Sadio Mané inconsolable », informe Libération.

« Élan brisé !», s’exclame Enquête. Dans ce journal, le coach Aliou Cissé dit « tout ce qui lui fait mal », Moussa Sow sa déception.

« Sénégal-Cameroun 0-0 (TAB 4-5) : Encore les tirs au but !», note Stades, faisant dire à L’As que « le Cameroun dompte le Sénégal ».



Selon Vox Populi, « le Cameroun chasse le Sénégal du Gabon ». « Cissé à refaire », écrit L’Observateur, soulignant que le coach indexe l’individualisation des joueurs offensifs et réfléchit sur son avenir.

Parlant de la Gambie, Le Quotidien note que « Barrow efface Jammeh» et va réformer l’agence du renseignement, abroger la loi faisant du pays une République islamique, et réintègre le Commonwealth.

Le Soleil met en exergue le 28ème Sommet de l’Union africaine et donne la parole au président Macky Sall qui affirme : « Nous avons agi en Gambie dans le cadre du droit international ».

© CAMERPOST avec © APA