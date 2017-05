Conseils emploi : Les clés pour réussir un entretien d’embauche à distance ?

Pour de nombreuses raisons, vous avez choisi de vous éloigner du continent africain. Une fois votre périple terminé, vous envisagez de revenir sur le continent pour vous y installer, mais la distance complique la recherche d’emploi. CAMERPOST vous donne quelques astuces pour réussir votre entretien d’embauche à distance.

Prendre le temps de bien préparer l’entretien

Rappelez-vous que votre localisation géographique est différente de celle de l’entreprise. Faites-en un avantage. Vous n’aurez donc pas la possibilité de visiter le lieu, prenez donc le temps, de prendre toutes les informations utiles sur internet. Cette récolte vous permettra de préparer au mieux votre argumentaire en vue de séduire vos recruteurs. La prochaine étape consistera à préparer les grandes lignes de votre présentation. Pour ce faire, vous aurez besoin de faire une liste de vos compétences, de vos formations ainsi que des expériences professionnelles adaptées au poste demandé. Cette préparation ne permettra pas de faire place à l’improvisation qui pourrait vous être fatale. En effet, la moindre erreur concernant la société ou le poste peut mettre à mal votre candidature. Pour finir, ayez une bonne apparence, car votre recruteur pourrait exiger une visioconférence.

Susciter l’intérêt

L’entretien d’embauche est la première occasion que vous avez pour faire bonne impression, prenez donc soin de votre apparence et de votre présentation. Souvenez-vous qu’au moment de postuler, l’envoi de votre CV a été demandé. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre tous les éléments qui y sont mentionnés. Votre recruteur sait lire, et s’il veut s’entretenir avec vous, c’est pour avoir plus de détails sur vos compétences. Mettez plutôt en avant, les expériences que vous avez acquises, qui ne figurent pas sur ce document. D’une certaine manière, l’entretien d’embauche vous permettra de vous vendre. Servez-vous de ce moment pour faire valoir vos atouts et votre différence. Soyez clair dans votre élocution, utilisez un langage qui puisse convaincre et des arguments séduisants. Accordez un moment pour exposer vos réelles motivations à travailler au sein de l’entreprise.

