Ressources : Le Cameroun produira du gaz naturel vers fin 2017

La Société nationale des hydrocarbures (SNH) du Cameroun a annoncé, par voie de communiqué, l’entrée en service «vers la fin de l’année 2017» d’une usine de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au large de Kribi (Sud).

L’unité flottante y dédiée, baptisée Floating LNG, produira annuellement 1,2 million de tonnes de gaz destinées à l’exportation, mais également 30.000 tonnes de gaz domestique (GPL) destinées aux ménages locaux et 1,8 million de barils de pétrole très léger appelé condensat, destinés à la raffinerie.

En fin septembre dernier, la SNH avait signé une convention gazière de 10 ans avec le groupe indépendant franco-britannique Perenco, qui sera copropriétaire et exportateur mais aussi avec société de droit bermudien Golar, un opérateur de liquéfaction travaillant pour les deux partenaires.

Pour la mise en œuvre dudit projet, méthanier «le Hilli» est en cours de conversion dans les chantiers navals de Keppel à Singapour, avec des travaux déjà réalisés à 97,04% au 31 mars dernier.

L’opérateur Golar, pour la construction de l’usine flottante de liquéfaction et son installation au large de Kribi, a mis 1,3 milliard de dollars dans la cagnotte alors que la SNH et Perenco, pour le développement de champs gaziers et le renforcement des capacités de traitement du site, ont investi 802 millions de dollars US.

La SNH a annoncé des opportunités d’affaires pour les entreprises camerounaises, avec des travaux de plus de 75 milliards FCFA à leur confier, 1000 emplois en phase de construction/installation et 100 pendant la phase d’exploitation, mais également un fonds de développement des capacités locales de 2,2 milliards de FCFA permettant d’étendre le savoir-faire camerounais à de nouveaux domaines.

Les réserves gazières nationales sont estimées à 5.413,6 milliards de pieds cubes par l’administrateur-directeur général de la SNH, Adolphe Moudiki.

© CAMERPOST avec APA