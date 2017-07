Religion – militant polonais face à la caméra (vidéo): « Musulmans, vous insultez notre religion depuis 1400 ans. Aujourd’hui, c’est nous qui allons vous faire le jihad »

“Que votre Dieu est le plus grand, que votre religion est la meilleure du monde: Nous ne vous laisserons pas continuer car vous insultez notre religion. Vous insultez notre religion et notre culture. Qui vous donne le droit de dire que votre Dieu est le seul Dieu ? Qui vous a donné un tel droit ? Que votre religion est la seule religion et la véritable religion. C’est vous, musulmans, qui depuis 1400 ans insultez notre religion. Et nous ne l’accepterons pas.

Si vous voulez venir dans notre pays et faire ce que vous faites en Europe de l’Ouest – manifestations, brûler des voitures, brûler des postes de police – alors nous sortirons dans les rues et nous vous ferons le jihad. Nous vous montrerons comment vous devez vraiment vous comporter.



Vous ne pouvez pas crier dans les rues que vous êtes les seuls à avoir raison. Et que nous – moi y compris – sommes les enfants de singes et de porcs ! Qui vous a donné un tel droit ? De me définir comme un enfant de singes et de porcs ? Durant toute ma vie, jamais je ne l’accepterai. Des milliers et des centaines de milliers de Polonais ne l’accepteront pas non plus. Et pas seulement des Polonais. Mais aussi des citoyens de toute l’Europe. (…)”

source : lesobservateurs.ch