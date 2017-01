Relations internationales : Paul Biya clarifie la position du Cameroun face aux problèmes du monde

Paul Biya clarifie la position du Cameroun face aux problèmes du monde | Ph. PRC

Traditionnellement, la présentation des vœux de Nouvel an au Corps diplomatique donne l’occasion au chef de l’État de préciser la position officielle du Cameroun sur les grands débats internationaux, et corrélativement de voir comment le Cameroun voit et conçoit les questions et les conflits internationaux. Cette tradition a été respectée le 8 janvier dernier, au palais de l’Unité, lorsqu’il fut question, pour le président Paul Biya, de recevoir les vœux des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales accrédités à Yaoundé. Répondant au discours du doyen du corps diplomatique, Mgr Piero Pioppo, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, ayant préalablement magnifié la diversité linguistique et le bilinguisme du pays des braves Lionnes indomptables, source de richesse du Cameroun, et l’atout qui contribue à l’Unité de la nation camerounaise, de son intégrité et à sa stabilité, le président Paul Biya est intervenu pour porter la voix du Cameroun sur le gotha mondial. Fort à propos, le chef de l’État camerounais n’est pas passé par quatre chemins pour souligner les avantages que son pays a su tirer de la diversité linguistique, économique, politique et sociale pour bâtir et consolider son unité nationale et sa résilience devant les menaces endogènes qui gênent sa quiétude.

La vision du Cameroun sur le monde

L’analyse de la situation du monde dressée par le président Paul Biya, lui-même diplômé de l’Institut des Hautes Études d’Outre-mer, « option Relations internationales », a permis d’appréhender la position officielle du Cameroun par rapport à l’aggravation des tensions au Proche Orient et en Afrique, les scènes de désolation qui ploient sous les agressions de l’État islamique et Boko Haram. Naturellement, Paul Biya, homme épris de paix, a fortement condamné le terrorisme international, autant que le Cameroun combat ce fléau depuis plus de trois ans, en y payant le prix fort. Il est clair que le Cameroun n’a pas cédé et ne cédera pas un seul périmètre de son intégrité territoriale à quelque ennemi de sa souveraineté républicaine, et aux opposants de sa laïcité et de sa démocratie. Et Paul Biya de dire : « Je ne cesse d’inviter mes compatriotes à veiller jalousement à ce que jamais cette unité ne s’arrête. Notre diversité fait partie de notre identité. Notre peuple est attaché à ces deux valeurs fondamentales : unité et diversité. Dans l’esprit de dialogue qui a toujours été le mien, je continuerai, avec l’ensemble de mes compatriotes, à tout mettre en œuvre pour renforcer notre vouloir vivre ensemble ».

Par la même occasion, Paul Biya a ensuite appelé à la régulation de l’Etat pour faire face à l’instabilité économique qui menace les équilibres mondiaux et suscite des perspectives inquiétantes, allant de la chute des matières premières sur le marché mondial à la dégradation de l’environnement et ses graves conséquences pour l’humanité. À ce sujet, le Cameroun de Paul Biya respecte les engagements pris au cours de la Conférence internationale de Paris, en novembre et décembre 2015, sur le réchauffement climatique (COP 21), tout autant que le Cameroun milite en faveur de la poursuite de la bataille contre le réchauffement de la planète conclu il y a peu de temps au Maroc, dans le cadre da la COP 22.

La vision du monde sur le Cameroun

On se serait plaint d’une overdose de chauvinisme si le président Paul Biya s’était engagé derechef sur un tableau dithyrambique de son actionnariat politique. Fort heureusement le doyen des diplomates accrédités à Yaoundé a dressé un magnifique bilan-vrai du Cameroun et a encensé la praxis du président Paul Biya, aux yeux objectifs du monde diplomatique. Pour le doyen du Corps diplomatique, le Cameroun a fait, montre de sa capacité à relever les défis sécuritaires, alimentaires, économiques et sociaux dans la paix, tout autant que le pays de Paul Biya a su rester uni dans son combat pour le développement. C’est tout à l’honneur du président Paul Biya qui a continué sur les sentiers des reformes pour la croissance, malgré la guerre coûteuse que le Cameroun mène contre Boko Haram. Malgré tout, les chantiers des projets structurants sont en cours. Pour Mgr Pioppo, il va sans dire que l’augmentation des investissements directs au Cameroun est un grand signe de confiance de la communauté internationale.

De même, Mgr Piero Pioppo a apprécié la vision humaniste du président Paul Biya et l’altruisme qui le caractérise pour la consolidation de la solidarité internationale : « Seul, on va vite. Ensemble, on va loin ». il s’agit donc d’aller loin en économie et en diplomatie. Le président Biya choisit la seconde option, d’où la concertation régulière dont fait montre son pays pour la résolution des conflits dan le monde et la recherche des solutions aux questions régionales et internationales. En 2016, par exemple, le Cameroun s’est ouvert au monde, tout en accordant ses violons avec l’Unité africaine dans les multiples défis qui interpellent la paix continentale. Sous les auspices du président Paul Biya, des actions conjuguées ont été menées avec des pays frères et amis pour la sécurité maritime en Afrique centrale. Le dynamisme de la diplomatie camerounaise n’étant plus à démontrer, on peut se féliciter des récentes visites à Yaoundé des chefs d’État du Tchad et du Sénégal, des chefs d’État de la CEMAC et des efforts consentis par le Cameroun de Paul Biya pour les milliers de réfugiés qui vivent en paix dans le septentrion et à l’est du pays, et la brillante participation du président Paul Biya à l’Assemblée générale des Nations-unies l’ONU, et/ou les deux visites du directeur général du FMI au Cameroun, Christien Lagarde, en janvier et décembre 2016, tout comme le succès de la CAN féminine organisée en novembre et décembre 2016, par le Cameroun, relève de l’inédit, et de sa grandeur.

Par Jules Mba Evouzo’o,

Diplomate