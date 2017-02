RDC : plus de 30 personnes tuées dans des combats entre des miliciens et les forces de l’ordre à Tshimbulu

Des combats entre les forces de l’ordre et des miliciens de Kamuina Nsapu ont fait plus de 30 morts ce vendredi à Tshimbulu, territoire situé à environ 117 km de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-central (centre de la RDC).

Des sources de la société civile citées par Radio Okapi font état d’une trentaine de personnes tuées lors d’une nouvelle attaque, tôt le matin, contre la ville de Tshimbulu lancée par des miliciens se réclamant du chef traditionnel Kamuina Nsapu mort en août dernier.

Les assaillants, qui ont fait usage d’armes lourdes d’armes blanches, seraient venus de cinq groupements voisins de Tshimbulu.

L’armée a repoussé l’attaque et a récupéré douze fusils de calibre 12, indiquent les mêmes sources. La veille, les mêmes miliciens avaient attaqué Tshimbulu et six personnes présentées comme des miliciens Kamuina Nsapu auraient été abattues.

En janvier dernier, ces miliciens avaient fait une incursion dans la même cité de Tshimbulu faisant plusieurs morts.

Depuis l’année passée, plusieurs villes et cités des provinces du Kasaï, au centre de la RD Congo, connaissent des violences entre les forces de l’ordre et des miliciens qui se réclament du chef Kamwina Nsapu, tué dans une opération de police en août 2016 après avoir contesté l’autorité du pouvoir central.

Médecin de son état, Kamwina Nsapu (Jean-Pierre Pandi, de son vrai nom) était rentré en RDC en avril 2016, après plusieurs années passées en Afrique du Sud.

Deux mois après son retour, il avait appelé à une insurrection populaire visant à débarrasser le Kasaï-Central de toutes les institutions et autres services de l’ordre, auteurs selon lui, des « tracasseries contre les populations ».

Au moins 140 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les

forces de l’ordre et ces miliciens durant l’année 2016, selon l’ONU qui y a déployé une centaine de casques bleus en début janvier 2017 pour protéger les populations.

© CAMERPOST avec APA