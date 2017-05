Ramadan : jeûner sans danger et toujours rester en bonne santé

Le ramadan a débuté le 27 mai dernier pour tous les musulmans. Pendant cette période, diverses privations doivent être observées par les fidèles, parmi lesquelles le jeûne allant du lever au coucher du soleil. Voici quelques conseils de CAMERPOST pour suivre un jeûne sans danger.

Les comportements à respecter pendant une journée de jeûne de ramadan

Durant le mois du ramadan, les musulmans sont tenus de renoncer à boire, manger et aux activités sexuelles dans la journée, c’est-à-dire à partir du lever du soleil jusqu’au moment de son coucher. Si les autres privations peuvent être facilement observées, le jeûne est, toutefois, plus difficile à respecter pour certains, notamment à cause des risques sur la santé. En effet, si l’Iftar, qui est le repas à la rupture du jeûne après le coucher du soleil, se prend généralement vers 22 heures le soir, le Sahur, lui, se prend avant le commencement du renoncement, vers 4 heures du matin. Entre ses deux repas, il peut ainsi se passer 18 heures. Ce qui peut mettre à mal l’organisme. Ainsi, afin d’éviter de grignoter entre ces deux repas essentiels et de faire monter en flèche les apports caloriques, ou d’en rater un par manque d’appétit, il est essentiel de savoir s’organiser et de choisir les aliments que l’on consomme.

Quelques conseils pour jeûner sans risque sur la santé

Que l’on soit en Europe ou au Cameroun, en Afrique, il convient de bien organiser son alimentation pendant le ramadan pour éviter les risques sur la santé. Ainsi, il est important de choisir une alimentation saine, riche en fibres comme les dattes, le riz basmati ou boulgour, et en viande maigre comme le poulet ou le veau. Pour un bon apport de protéines journalières, privilégier les laitages comme le yaourt et le fromage au petit déjeuner. De préférence, prendre du thé à la place du café. À la rupture du jeûne, prendre plutôt une citronnade pour se recharger en vitamines C. Par contre, il faut éviter les boissons gazeuses pour prévenir les désordres intestinaux. Enfin, pour le repas du soir, privilégier les soupes ou les bouillons afin d’éviter un surplus de matières grasses.

