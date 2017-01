Protection des espèces en danger :

Selon le dernier rapport de la conférence des Etats parties à la Convention sur la diversité biologique-CDB, plus de 11% des oiseaux sont menacés d’extinction. La faute aux activités humaines.

Le Perroquet Jaco, ami de l’homme figure parmi 24 307 oiseaux de la planète étiquetés menacés d’extinction par l’Union internationale sur la Conservation de la Nature-Uicn. Lors du 13ème sommet de l’organisation tenu à Cancun au Mexique, les experts ont établi que le péril est le fait de l’agriculture non durable, la déforestation, le commerce illégal, la construction des barrages et enfin les espèces évasives. S’est ainsi déclenché à cette occasion un plaidoyer en la faveur de l’espèce.

Plaidoyer

Dans le plaidoyer de l’institution, seulement 732 espèces d’oiseaux sont connues. Pour Inger Anderson « Cette mise à jour d’une Liste Rouge de l’Uicn montre que l’ampleur de la crise mondiale de l’extinction pourrait être supérieure à ce que nous pensions. Les gouvernements réunis à Cancun lors du sommet de la biodiversité ont l’immense responsabilité d’intensifier leurs efforts, afin de sauvegarder la biodiversité de notre planète. Et ceci, non pas seulement pour son propre bien pour répondre à des impératifs humains, tels que la sécurité alimentaire et de durable » a-t-elle ajouté.

Côte d’alerte

Une situation est préoccupante selon la Directrice générale de l’Union internationale sur la Conservation de la Nature-Uinc, la Suédoise Inger Anderson « Un grand nombre d’espèces disparait avant même d’avoir été recensés et décrites » a-t-elle déclaré. Selon les experts, sur la colonne A : 10 000 individus menacés, 10 à 25 000 individus très menacés, 25 à 100 000 individus menacés, 25 à 100 000 individus très menacés, 100 000 individus vulnérables.

Et le Cameroun

Le Cameroun a été approché pour signer l’accord sur les oiseaux d’eaux migrateurs. Situé en Afrique centrale, le pays voit passer sur son territoire 250 espèces d’oiseaux migrateurs écologiquement dépendant des zones humides pendant au moins une partie de leur cycle annuel le long itinéraire migratoire. Selon le Secrétaire général de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migratoire d’Afrique/Europe et d’Asie-AIWA de passage au Cameroun, « Les oiseaux migratoires sont une ressource partagée. Certaines espèces viennent du fin fond de la Russie jusqu’au Cameroun. Passé la saison d’hivernage et les efforts des uns ne seront rien, si l’ensemble des pays le long de cette voie de migration ne travaille pas ensemble » a-t-il laissé entendre.

Le Cameroun abrite tout une panoplie d’espèces d’oiseaux rares, dont : le pélican, le héron, la cigogne, les oies, les cygnes, les grues, l’ibis flamands et surtout le perroquet jaco. Ce dernier, est un animal ami de compagnie l’homme très prisée capable d’imiter le langage humain et qui risque de disparaitre à cause de la destruction des habitats et à leur capture non durable. Originaire de l’Afrique centrale, le perroquet jaco classé jadis vulnérable, est à présent, en danger. A certains endroits du continent africain, les populations de ce genre de perroquet ont diminué de près de 99%.

