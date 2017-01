Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme : les Camerounais approuvent

Il y a deux jours, et selon une promesse qu’il a faite lors de son message de fin d’année à ses compatriotes, le président de la

République a signé le décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en abregé CNPBM. Un acte qui n’a pas laissé indifférents ses compatriotes.

Hommes politiques, universitaires, enseignants du secondaire, membres de la société civile y voient un moyen de renforcer la pratique du bilinguisme et l’unité nationale dans notre société, de même que pour la plupart d’entre eux, le président de la République manifeste

par son action, sa volonté de renforcer le vivre-ensemble de ses compatriotes en rappelant le principe de l’égalité constitutionnelle des

deux langues.

Source : © Cameroon Tribune

Par Jean Francis BELIBI