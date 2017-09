Le Prix Théâtre RFI 2017 décerné à Edouard Elvis Bvouma (Cameroun)

À 35 ans, l’auteur camerounais Edouard Elvis Bvouma a remporté le Prix Théâtre RFI 2017. La Poupée barbue raconte l’histoire vertigineuse d’une jeune fille dans la tourmente entre la guerre et un viol collectif. La remise du prix aura lieu ce dimanche 24 septembre à Limoges, lors du Festival des Francophonies en Limousin. Le président du jury de la 4e édition, Dany Laferrière, a félicité l’auteur pour son texte « sans pathos qui allume une étincelle de sensibilité et de fraternité ». Portrait.

Il avance franc. Sourire direct. Regard chaleureux. L’explication pour son petit retard lors du rendez-vous est simple. Il vient d’arriver en France et avec sa montre, il vit encore à l’heure camerounaise. Représentant d’un renouveau de la littérature camerounaise, les prix ont afflué ces dernières années chez Edouard Elvis Bvouma, mais le Prix Théâtre RFI 2017 lui va droit au cœur.

« C’est un rêve qui se concrétise. Être primé par un jury présidé par Dany Laferrière, un écrivain de renom, qui fait partie de mes écrivains préférés, c’est vraiment une très belle reconnaissance.Son livre Journal d’un écrivain en pyjama était un choc pour moi et a changé ma façon d’écrire. Et que ce soit cet auteur-là qui préside le jury et qui me donne le Prix Théâtre RFI, alors là, je me dis, peut-être le hasard n’existe pas [rire]. »

« La Poupée barbue » ne nous lâche pas

La pièce lauréate d’Edouard Elvis Bvouma, La Poupée barbue, part comme une balle dans la guerre, sans avertir, sans réfléchir, sans trembler : « Ils étaient trois. Ils étaient laids. Ils étaient sales. Ils avaient des machettes. Des couteaux. Et des kalaches. » On essaie de faire le dos rond, de penser à autre chose, de s’imaginer une autre issue pour cette jeune fille avec son âme à bout de souffle, mais le texte ne nous lâche pas, nous n’épargne pas la vulgarité obscène de la violence.

