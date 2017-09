Les principaux leaders de l’industrie du jeu ont confirmé leur intervention lors de la Conférence africaine du jeu, de niveau international, qui aura lieu à Johannesburg

Clarion a publié le programme de la première Conférence africaine du jeu qui aura lieu du 24 au 25 octobre à Johannesburg. Le programme de cet événement en accès libre peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web dédié : www.GamingAfrica.za.com.

Pensée comme une opportunité permettant de faciliter les relations entre l’industrie et ses régulateurs en vue de partager les connaissances et les meilleures pratiques, Gaming Africa comptera sur la présence des chefs de file du secteur tels qu’Edgar Agaba, PDG du Conseil de régulation des jeux et des loteries en Ouganda ; Lanre Gbajabiamila, Directeur général de la Commission nationale de la loterie du Nigeria ; James Mbalwe, Directeur général de la Commission des jeux de la Tanzanie et Jean Claude Mushmire, Chef de la Politique de développement de l’industrie des services au Rwanda, ministère du Commerce et de l’Industrie.

Clarion va organiser un congrès du jeu au niveau professionnel sur le continent africain qui s’appuiera sur son expertise internationale et ses capacités à créer des réseaux.

Avec des modules d’apprentissage couvrant l’économie, les méthodes de paiement, la responsabilité sociale, la lutte contre le blanchiment d’argent, les investissements, les relations publiques, des tables rondes régionales et deux masterclass dispensées par la Totally Gaming Academy, pour aborder le marketing des casinos et la gestion de bookmakers, Gaming Africa a relevé le niveau en termes de prestation d’événements spécialisés, afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur des jeux sur le continent.

En annonçant le nouvel événement, le spécialiste des jeux en Afrique, Roy Bannister, a déclaré : « Je m’attends à beaucoup d’intérêt de la part des visiteurs internationaux cherchant à entrer dans le feu de l’action dans un domaine qui est assez chaud en ce moment. Il suffit de jeter un œil à la presse professionnelle pour voir les annonces d’affaires conclues en Afrique, les nouvelles évolutions et les progrès dans le domaine des paris sportifs, les technologies de paiement et la croissance du secteur mobile qui suscitent beaucoup d’enthousiasme par rapport au continent. L’intérêt est également très grand chez de nombreux régulateurs africains qui souhaitent comprendre comment réglementer plus efficacement leur industrie, ainsi que chez les fabricants cherchant à placer la dernière technologie des jeux sur le continent et permettre aux opérateurs d’exploiter des entreprises de jeux rentables. Clarion va organiser un congrès du jeu au niveau professionnel sur le continent africain qui s’appuiera sur son expertise internationale et ses capacités à créer des réseaux, le marché réclamant haut et fort l’organisation d’un rassemblement d’envergure mondiale sur le continent Africain, ce qui permettra à l’industrie du jeu d’atteindre de nouveaux sommets ».

Curtis Roach, responsable des contenus pour Gaming Africa, a déclaré : « C’est fantastique de travailler sur Gaming Africa, un événement trop longtemps attendu, qui arrive enfin dans ce qui est sans aucun doute la région la plus importante et passionnante au monde pour l’avenir du secteur des jeux. Mes fonctions consistent à organiser un forum qui inspire, qui suscite une discussion active et apporte des idées inestimables aux délégués qui les rapporteront dans leurs organisations. La formation joue un rôle fondamental pour améliorer les normes et créer une industrie professionnelle et durable. Pour répondre à ces besoins, nous proposerons les masterclass très appréciées de la « Totally Gaming Academy » au Gaming Africa. Les spécialistes de renommée mondiale, Arjan Korstjens et Lee Richardson, seront là pour guider les délégués tout au long de leurs cours spécialisés : formation en marketing de casino et formation en gestion des bookmakers. Elles seront organisées par Clarion Gaming et seront totalement gratuites, ce qui représente une économie de 15 000 R ».

La décision de Clarion de lancer Gaming Africa a pour but de répondre aux demandes des principaux acteurs du secteur en faveur de l’organisation d’un événement interentreprises spécialisé pour répondre aux besoins du secteur des jeux sur le continent. Pour télécharger le programme et s’inscrire, gratuitement pour les opérateurs et régulateurs, rendez-vous sur : www.GamingAfrica.za.com.

Par APO