Premix Summit : Des experts d’Afrique réunis pour une meilleure prise en charge des malades du diabète

Selon les estimations de la Fédération Internationale du Diabète (FID), près de 415 millions de personnes ont vécu avec un diabète en 2015, soit environ une personne sur 10 et ce chiffre devrait atteindre 642 millions d’ici 2040, dont plus de 42 millions en Afrique. Dans le monde, le diabète tue une personne toutes les 6 secondes. Le diabète tue plus que toutes autres grandes pandémies réunies : VIH/SIDA, tuberculose, paludisme. Voilà qui justifie le sommet régional tenu samedi le 18 mars 2017 à Maroc.

Le pays a accueilli le Premix Summit, un sommet régional visant à communiquer sur les nouvelles recommandations internationales afin d’améliorer la prise en charge des patients diabétiques de type 2. Après Marrakech et Casablanca, c’était au tour de la capitale administrative du Maroc d’accueillir ce sommet international qui réunit plus de 250 médecins endocrinologues-diabétologues et internistes d’Afrique autour de la thématique centrale : «Initiation et intensification de l’insulinothérapie pour une prise en charge optimale du patient diabétique ».

CAMERPOST s’est rendu compte que le Premix Summit constitue un grand rassemblement de professionnels de la santé en Afrique autour de la pandémie du diabète. Cet évènement se veut un espace d’échange, de sensibilisation et de mobilisation synergique pour une meilleure prise de conscience quant à cette maladie en Afrique. La rencontre a donné l’opportunité aux participants extérieurs de suivre les sessions en temps réel ainsi que de poser leurs questions via la fonction chat. Il s’est agi de mettre l’accent sur certains points cruciaux tels que l’importance du contrôle glycémique pour la prévention des complications du diabète, le rôle primordial de l’autonomie du patient dans la gestion de la maladie, mais aussi les aspects pharmaco-économiques liés au diabète. Une belle initiative salutaire pour le Maroc car le pays fait partie des pays africains les plus touchés avec un taux de prévalence estimé de 7, 7% correspondant à une population de près de 1 671 400 de personnes atteintes recensées et âgées entre 20 et 79 ans.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa