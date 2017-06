Les points importants pour bien choisir les meilleurs supports de communication

Le choix des supports de communication adaptés pour son entreprise dépend de la stratégie adoptée ainsi que des objectifs de communication de l’entreprise. Afin d’atteindre pleinement les cibles et les objectifs, il convient de respecter des étapes clés pour l’adoption des supports de communication. Explications avec CAMERPOST.

Analyser le marché et le comportement des consommateurs

Toute stratégie de communication doit commencer par des analyses de l’environnement, que celui-ci concerne le marché ou le comportement des consommateurs. Ainsi, le choix d’un support de communication ne devra pas se faire selon son envie personnelle, mais doit répondre aux impératifs du marché. Il faut particulièrement considérer les supports tendance et observer les stratégies de ses concurrents. Il convient d’éviter d’adopter des supports trop utilisés ou ceux qui ne le sont jamais. Par ailleurs, il est préférable d’aller à la rencontre de ses consommateurs via le support de communication. Ainsi, en fonction de leurs profils, on peut choisir soit les canaux traditionnels, soit les canaux digitaux, notamment les réseaux sociaux.

Déterminer les objectifs et bien choisir les supports de communication

Le choix d’un support de communication dépend de la stratégie de communication adoptée, soit il s’agit pour vendre des produits ou bien d’améliorer la visibilité de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise se doit de fixer des objectifs au préalable avant de faire le choix des supports. Les objectifs doivent être quantifiables, c’est-à-dire qu’il faut déterminer soit le nombre de ventes à atteindre, soit le nombre de personnes ayant découvert la marque. C’est en fonction de ces objectifs que le support de communication adapté sera déterminé. Enfin, le choix de supports de communication doit se faire entre deux catégories. Soit, il s’agit d’un support traditionnel (spots radio, TV, presse écrite, etc.), soit il s’agit du marketing digital (réseaux sociaux notamment), soit il est possible de privilégier un support hors média, notamment les supports en marketing direct comme la présence sur les salons et divers événements, la distribution de flyers ou de catalogues, etc. Ainsi, pour réussir une campagne de communication, il faut avoir déterminer une stratégie de communication, des objectifs quantifiables, et choisir un support de communication adapté.

